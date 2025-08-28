ESO rugsėjo 1-ąją atsisako planinių darbų

ESO pabrėžia, kad planiniai elektros tinklo darbai nevykdomi ne tik rugsėjo 1-ąją, bet ir per kitas svarbiausias metų šventes. Tokia tvarka galioja šv. Kalėdų ir Velykų dienomis, Naujųjų metų išvakarėse ir sausio 1-ąją, taip pat švenčių išvakarėse, kai visoje šalyje gyventojai joms ruošiasi.
Elektros energijos tiekimą paprastai reikia trumpam nutraukti jungiant prie tinklo naujus vartotojus, atliekant tinklo rekonstrukciją ar planinius remonto darbus. Vidutiniškai dėl šių priežasčių kasdien kelioms valandoms be elektros būna apie 2 tūkstančius objektų. Daugiausia tokių atvejų fiksuojama Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos regionuose, kur didžiausia darbų apimtis.