Nauja tvarka supykdė vežėjus: sako, kad dėl to pirkėjus gali pasiekti brangesnės ir prastesnės kokybės daržovės

Iš greitai gendančių produktų sąrašo buvo išbraukta dalis daržovių, todėl jų vežėjams nebetaikoma pirmumo teisė ir jie priversti stovėti bendrose eilėse kartu su ilgai sandėliuojamomis prekėmis, teigiama Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos LINAVA išplatintame pranešime žiniasklaidai.
„Šiuo metu nuostolių dar nepatyrėme tik todėl, kad pasienyje nėra eilių. Tačiau rudenį, žiemą ar pavasarį situacija bus dramatiška – užsakovai paprasčiausiai atsisakys Lietuvą rinktis tranzitui. Tuo metu Lenkijoje ir Latvijoje visi vaisiai ir daržovės yra įtraukti į greitai gendančių produktų sąrašus, todėl ten kroviniams taikoma pirmumo teisė. Jei Lietuvoje tokia tvarka nebus atstatyta, tapsime nekonkurencingi,“ – sako UAB „Blokas“ vadovas Artūras Kaušikas.
Jis pabrėžia, kad sąrašas buvo nepagrįstai sutrumpintas – iš jo pašalinti ne tik įvairių rūšių kopūstai, bet ir svogūnai, česnakai, porai, burokėliai, ridikėliai, žalieji žirniai bei daržo pupelės.
„Tai akivaizdžiai greitai gendantys produktai, tačiau dabar jie pasienyje turi stovėti eilėse kartu su ilgo saugojimo prekėmis. Paradoksalu, jog sąraše liko šaldyti gaminiai ar aliejus, kurie gali būti sandėliuojami mėnesius,“ – priduria A.Kaušikas.
Tokia tvarka sukuria paradoksą – greitai gendantys produktai pasienyje praranda prioritetą, o sąraše išlieka prekės, tinkamos ilgam saugojimui. Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos LINAVA prezidentas Erlandas Mikėnas piktinasi, kad ši situacija prieštarauja elementariai logikai ir kelia tiesioginę grėsmę Lietuvos vežėjų konkurencingumui.
„Daromos akivaizdžios nesąmonės, dėl kurių nukenčia vežėjai, žemdirbiai, prekybininkai ir galiausiai vartotojai. Šviežias daržoves reikia vežti greitai ir sklandžiai, o ne gaišti laiką eilėse. Jei tvarka nebus pakeista nedelsiant, Lietuvos pirkėjai negaus kokybiškų produktų, vežėjai praras užsakymus, prekybininkai rinksis aplinkinius kelius, o valstybės biudžetas neteks pajamų,“ – pabrėžia E.Mikėnas.
LINAVA kreipiasi į atsakingas institucijas ir ragina nedelsiant ištaisyti šią klaidą – atkurti logišką ir ūkiniu požiūriu pagrįstą tvarką, kad greitai gendančios daržovės vėl būtų įtrauktos į sąrašą. Apie problemą taip pat informuota Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.
Šiuo metu muitinių postai vadovaujasi 2024 m. Muitinės departamento dokumentu, kuriame daržovių sąrašas yra ženkliai sutrumpintas nors ankstesniame 2021 m. Žemės ūkio ministerijos sąraše jos buvo įtrauktos platesniu mastu.