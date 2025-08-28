Prezidentūra siūlyme dėl „Ignitis grupės“ pasigenda argumentų: tarp jų – ir ekonominių

„Galbūt tam tikras laipsniškas procesas ir yra įmanomas per tam tikrą laikotarpį, bet ko šiandien labiausiai trūksta – tai argumentuotų atsakymų, vardan ko tas yra daroma, iš kokių resursų ir kokio tikslo siekiama“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė V.Augustinavičius.
„Ignitis“ įmonei būtų tiksliau veikti ties tam tikru kontroliuojamu pelnu, iki pilnai pasigaminsime elektros poreikius vidaus rinkoje, tai kartu padėtų atliepti vartotojų lūkesčius“, – tikino jis.
Jis pateikė pavyzdį, jog prieš porą metų Prancūzija taip pat delistingavo jos energetikos bendrovės „Electricite de France“ akcijas, tuomet už 10 mlrd. eurų šalies Vyriausybė išpirko 16 proc. grupės akcijų.
„Be abejo, 25 proc. „Igničio“ akcijų išpirkimas tikrai būtų gerokai pigesnis nei Prancūzijos atveju, bet, nepaisant to, tai vis tiek būtų milžiniška suma ir šiandien, kai valstybė turi gyvybiškai svarbius gynybos, socialinės poreikius poreikius, viešojo sektoriaus darbuotojai, policijos pareigūnai, kiti skundžiasi mažais atlyginimais, reikia pensijas didinti, tai šiandien tikrai nėra pinigų (….) akcijų išpirkimui“, – pridūrė prezidento patarėjas.
Apie koalicijoje vykstančius pokalbius dėl galimybių delistinguoti grupės akcijas šią savaitę kalbėjo paskirtoji premjerė Inga Ruginienė.
„Ignitis grupės“ akcijų viešas siūlymas Baltijos šalių akcijų biržoje „Nasdaq“ pradėtas 2020-ųjų spalį. Įmonę ir toliau valdo valstybė – 74,99 proc. akcijų priklauso Finansų ministerijai.
Tuo metu likusius daugiau nei 25 proc. akcijų valdo instituciniai investuotojai (15,06 proc.), iš kurių daugiausia Baltijos šalyse, ir mažmeniniai investuotojai (9,95 proc.), iš kurių didžioji dalis – Lietuvoje.
