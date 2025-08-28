Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
V. Sinkevičius ragina politikus prabilti atvirai – paminėjo ir R. Žemaitaitį: įtariu, kad šaršalas sukeltas ne šiap sau

2025 m. rugpjūčio 28 d. 13:59
Premjerei Ingai Ruginienei ir vėl į dienos šviesą keliant iniciatyvą dėl „Ignitis grupės“ akcijų išpirkimo, europarlamentaras, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ narys Virginijus Sinkevičius nori atvirumo. Jis kviečia politikus viešai pasisakyti apie tai, ar pelnas už valstybės įsigytas akcijas neatitektų ir jiems ar jų artimai aplinkai.
„Įtariu, kad šaršalas dėl Igničio akcijų sukeltas ne šiap sau. Ar išpirkinėti Igničio akcijas iš privačių akcininkų, ar ne, yra Vyriausybės valioje spręsti.
Kadangi premjerė patvirtino, kad nori eiti šiuo keliu, o tas kainuos valstybei garantuotai daugiau nei pusę milijardo eurų ir visi tie pinigai nukeliaus į konkrečių privačių asmenų kišenes, tai būtų gerai atsakyti į klausimą, ar tarp šitų žmonių, kurie ketina praturtėti valstybės sąskaita, nėra pačių valdančiųjų politikų aplinkos“, – socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje ketvirtadienį rašė V.Sinkevičus.
Europarlamentaras atkreipė dėmesį, kad akcijų išpirkimas būtų neišvengiamai pelningas visiems privatiems akcininkams, nes už akcijas tektų mokėti kur kas didesnę kainą už tą, kuria dabar yra įkainotas jų turtas. Anot jo, mažiausiai 20–30 proc. didesnę.
„Ar Remigijus Žemaitaitis, Artūras Skardžius ir visi kiti išdrįs viešai patvirtinti, kad jie Ignitis akcijų neturi? Ar tų žmonių kuriems valstybė permokės tarpe nebus jų draugų, brolių, žmonų, dėdžių ir tetų?“ – viešai klausimą kėlė V.Sinkevičius.
Apie koalicijoje vykstančius pokalbius dėl galimybių delistinguoti grupės akcijas šią savaitę kalbėjo paskirtoji premjerė I.Ruginienė.
„Ignitis grupės“ akcijų viešas siūlymas Baltijos šalių akcijų biržoje „Nasdaq“ pradėtas 2020-ųjų spalį. Įmonę ir toliau valdo valstybė – 74,99 proc. akcijų priklauso Finansų ministerijai.
Tuo metu likusius daugiau nei 25 proc. akcijų valdo instituciniai investuotojai (15,06 proc.), iš kurių daugiausia Baltijos šalyse, ir mažmeniniai investuotojai (9,95 proc.), iš kurių didžioji dalis – Lietuvoje.
