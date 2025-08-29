Aiškinama, kad tai reiškia, jog keleiviai nebegalės atsisiųsti ir atsispausdinti savo bilietų kortelių, tad tokia įlipimo į orlaivį tvarka nebegalios.
Vietoje to skrendantys turės naudoti skaitmeninį bilietą, po registracijos sukurtą „myRyanair“ programėlėje.
„Mes atsisakome popierinių įlaipinimo kortelių“, – sakė pigių skrydžių bendrovės generalinis direktorius Michaelas O'Leary.
Jis atskleidė, kad didžioji dalis klientų jau naudoja mobiliuosius telefonus.
„Šiuo metu 85–90 proc. keleivių atvyksta su išmaniaisiais telefonais“, – sakė M. O'Leary.
Pasak „Ryanair“, perėjimas prie skaitmeninių technologijų turėtų padėti sutaupyti 300 tonų popieriaus per metus.
Be to, siekiama supaprastinti keliones, kad „visi kelionės dokumentai būtų prieinami vienoje patogioje vietoje“.
Visgi pridurta, kad jei keleivis pames telefoną ar jis bus išsikrovęs, jaudintis nereikėtų. Į lėktuvą žmogus bus įleistas.
„Jei užsiregistravote prieš atvykdami į oro uostą, mes nemokamai išduosime popierinę įlaipinimo kortelę oro uoste. Tačiau turite būti užsiregistravę prieš atvykdami į oro uostą.“
Paminėta, kad kai kurios šalys, tokios kaip Marokas ar Albanija, reikalauja, kad keleiviai atsispausdintų savo bilietus, tačiau aiškinta, kad įmonė jau pasiekė susitarimą su Albanija, tad nuo kovo ten taip pat įsigalios naujoji tvarka.
Kol kas popierinių bilietų, anot „Daily Mail“, ir toliau reikalaus Marokas.