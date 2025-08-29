Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Dirbs trumpiau: nuo kitos savaitės keičiasi „Maximos“ parduotuvių darbo laikas

2025 m. rugpjūčio 29 d. 10:27
Nuo rugsėjo 1 dienos keičiasi prekybos tinklo „Maxima“ dalies parduotuvių darbo laikas – 34 parduotuvės visoje šalyje, kurios vasarą dirbo ilgiau, grįžta prie rudens grafiko, pranešama prekybos tinklo žiniasklaidai išplatintame pranešime.
„Atėjus rudeniui grįžtame prie įprasto darbo grafiko, nes trumpėjant dienoms bei vėstant orams, pirkėjų srautai parduotuvėse kinta, ypač kurortuose ir kurortinėse teritorijose“, – paaiškina Snieguolė Valiaugaitė, laikinai einanti „Maximos“ Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių direktorės pareigas.
Nuo rugsėjo 1 dienos darbo laikas keičiasi 34 „Maximos“ parduotuvėse, kurios yra Vilniuje, Kaune, Alytuje, Aukštadvaryje, Dauguose, Elektrėnuose, Ignalinoje, Jonavoje, Kretingoje, Mažeikiuose, Molėtuose, Nidoje, Palangoje, Plungėje, Rokiškyje, Šventojoje, Ukmergėje, Utenoje, Visagine ir Zarasuose.
Visų šių parduotuvių darbo laikai trumpėja, išskyrus, vienos parduotuvės esančios Kupiškyje (adresu Vytauto g. 3) – jos darbo laikas valanda pailgės.
Atsižvelgiant į mažėjančius poilsiautojų srautus, nuo spalio 1 d. bus trumpinamas ir visų likusių pajūrio parduotuvių darbo laikas.
„Maximos“ parduotuvės, kurių darbo laikas keičiasi:
Naujienų portalas Lrytas kiek anksčiau jau rašė apie prekybos tinklų „Lidl“ bei „Iki“ parduotuvių darbo laiko pokyčius. Su jais galite susipažinti čia.
