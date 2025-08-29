OWEXX lauko ekranų tinklas Klaipėdoje: dideli vartotojų srautai, tvarūs sprendimai ir kokybė

Šįkart straipsnyje – apie OWEXX lauko ekranų tinklą Klaipėdoje, matomos reklamos uostamiestyje galimybes.
Lauko ekranas miesto centre, ekranai su saulės baterijomis ir intensyvaus eismo uostamiesčio gatvės
Šiltuoju metų sezonu į Klaipėdą suplūsta svečiai iš įvairių Lietuvos vietų bei, žinoma, užsienio. Suintensyvėjęs eismas, žmonių pilnos miesto gatvės – reklama uostamiestyje suteikia galimybę pasiekti didelę ir įvairią auditoriją.
OWEXX lauko ekranų tinklas Klaipėdoje – tai lauko ekranai intensyvaus eismo gatvėse, sankryžose bei neseniai ekranų tinklą papildęs lauko ekranas pačiame uostamiesčio centre.
Pirmieji ir vieninteliai Lietuvoje lauko ekranai su saulės baterijomis, naudojantys saulės generuojamą elektros energiją – juos siūlo OWEXX lauko ekranų tinklas. Du iš šių LED ekranų yra įrengti Klaipėdoje – tai „Šilutės plentas“ ir „Baltijos prospektas“.
Šie ekranai suteikia ne tik tvarios, bet ir didelei auditorijai matomos reklamos galimybes, kadangi yra įrengti didelio užimtumo sankryžose. „Šilutės plentas“ – Šilutės plento, Statybininkų prospekto ir Lypkių gatvių sankirtoje, o „Baltijos prospektas“ – Baltijos prospekto ir Minijos gatvės sankryžoje. Pastarasis yra visai netoliese Naujosios perkėlos ir Centrinio Klaipėdos terminalo, todėl užtikrinama didelė auditorija ekrane transliuojamai reklamai – tai daugiau nei 400 tūkst. kontaktų per savaitę.
Lauko ekranas „Šilutės plentas“ stovi judrios sankryžos viduryje, o intensyvus transporto priemonių srautas čia vyksta ištisus metus. Šilutės plentas – viena pagrindinių uostamiesčio gatvių, o pro ekraną vykstama į Klaipėdos senamiestį ir centrą, taip pat link Naujosios perkėlos, priemiesčių ir t. t.
Ekranas centre – dar viena OWEXX lauko ekranų tinklo suteikiama galimybė efektyviai ir matomai reklamai transliuoti. Neseniai ekranų tinklą papildęs lauko ekranas „Centras“, kaip ir sufleruoja jo pavadinimas, yra ten, kur verda uostamiesčio gyvenimas – visai šalia Danės upės pakrantės, Liepų, Naujojo Sodo ir Herkaus Manto gatvių sankirtoje. Lauko ekranas įrengtas ant populiaraus viešbučio „Amberton Hotel Klaipėda“ fasado, įsilieja į miesto kraštovaizdį ir tuo pačiu transliuoja klaipėdiečiams ir miesto svečiams, lankantiems jaukų miesto senamiestį ir centrą, matomą reklamą.
OWEXX lauko ekranų tinklo siūlomi ekranai Klaipėdoje – tai moderni (ir tvari) reklamos medija, pasiekianti didžiulę auditoriją ir padedanti kurti įsimintiną reklamos žinutę uostamiestyje.
OWEXX lauko ekranų tinklas – kampanijos, virstančios sėkmės istorijomis
Užimtos miestų gatvės ir sankryžos bei kitos didelius vartotojų srautus pritraukiančios vietos, aukščiausia lauko ekranų kokybė ir unikalūs sprendimai – tai siūlo OWEXX lauko ekranų tinklas. OWEXX lauko ekranų tinkle suteikiamos optimalios galimybės efektyviai reklamai, kuri padeda išsiskirti, kurti atpažįstamumą ir žinomumą.
OWEXX lauko ekranų tinklas siūlo lauko ekranus visose Baltijos šalyse ir užtikrina plačias reklamos kampanijos galimybes įvairiems poreikiams ir lūkesčiams: įsimintinas reklamos kampanijas galima transliuoti miesto, šalies ar tarptautiniu mastu. O vartotojų pasitikėjimą pelniusi reklamos medija – lauko ekranai – yra optimalus pasirinkimas įvairiems tikslams įgyvendinti: prekės ženklo žinomumui didinti, skelbti apie akcijas, specialius pasiūlymus, renginius ar prekybos vietų atidarymus; pardavimams skatinti; skleisti žinutę socialiniais tikslais ir t. t.
Unikalūs sprendimai – dar vienas bruožas, išskiriantis OWEXX lauko ekranų tinklą rinkoje. Tai jau minėti ekologiški lauko ekranai su saulės baterijomis, o taip pat pirmasis Lietuvoje ir vienintelis toks Baltijos šalyse tripusis, lenktos formos lauko ekranas, galintis reklamą transliuoti 360 laipsnių kampu bei vienintelis Lietuvoje lenktos formos dvipusis lauko ekranas. Tripusis lauko ekranas savo unikaliomis formomis ir ryškiais reklamos vaizdais atkreipia Kauno miesto gyventojų ir svečių dėmesį, o dvipusis ekranas pasitinka panevėžiečius ir Panevėžio svečius, vykstančius Vakarine ir Klaipėdos gatvėmis, šalia populiaraus prekybos ir laisvalaikio centro „RYO“.
OWEXX lauko ekranų tinklas suteikia daugybę galimybių efektyviai, matomai ir išsiskiriančiai reklamos kampanijai – Jūsų sėkmės istorijai.
OWEXX – easy to trust.
OWEXX lauko ekranų tinklas Klaipėdoje https://www.owexx.com/reklama-ekranuose/ekranai/klaipeda