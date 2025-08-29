Rudens pradžia su „EPAcoin“ prekybos centre CUP: elektronikos atliekas keisk į malonias akimirkas

Nauja valiuta už atliekas: „EPAcoin“ kviečia elektronikos prietaisus iškeisti į malonumus
„EPAcoin“ – tai speciali atsiskaitymo priemonė, kurią gyventojai gauna už atneštą nebenaudojamą smulkiąją elektronikos atlieką. Ji galioja projekto metu ir suteikia galimybę atsiskaityti CUP prekybos centro kavinėse bei restoranuose. „Siekėme sukurti aiškų ir žaismingą būdą, kad žmogus, atnešęs namuose dulkantį prietaisą, už atsakingą elgesį gautų malonią patirtį, tai galimybę iškeisti jį į skanėstus ar gėrimus PC CUP kavinėse bei restoranuose. Galbūt taip susiburs draugai, klasės ar kolektyvai ir sukurs jaukią bendrystės akimirką. Juk tereikia paieškoti stalčiuose nebenaudojamų elektronikos prietaisų. Taip būsime ir tvaresni, ir kartu pasimėgausime mažais gyvenimo malonumais“, – sako Elektronikos platintojų asociacijos (EPA) vadovas Linas Ivanauskas.
„Labai džiaugiamės šia prasminga iniciatyva, kuri suteikia galimybę kiekvienam prisidėti prie atsakingo atliekų tvarkymo. Aplinkosauga yra ir mūsų vertybė, todėl bendradarbiavimas šiuo klausimu mums itin svarbus. Norime, kad kiekvienas lankytojas jaustų, jog kartu galime prisidėti prie tvaresnės ateities,“ – sako prekybos centro CUP vadovė Ona Nevinskienė.
Dar praėjusį rudenį buvo aptarta galimybė įgyvendinti tokį projektą, ir malonu, kad ši idėja pagaliau virsta realybe. Jau šį rugsėjį startuojame su iniciatyva „Įsielektrink su EPAcoin“, pirmąja akcija, įgyvendinama bendradarbiaujant su PC CUP. Ši iniciatyva skirta paskatinti atsakingą smulkios elektronikos atliekų tvarkymą. Linas Ivanauskas pabrėžia: „Laikoma namuose nebenaudojama ar sugedusi elektronika nebeturi galimybės tarnauti naujiems prietaisams. Ji sensta, praranda vertę ir tiesiog nėra prasmės jos laikyti „geresniems laikams“.“ Tikimės, kad gyventojai aktyviai prisidės prie šios iniciatyvos. Tai puiki proga ne tik atsikratyti nereikalingos elektronikos, bet ir gauti atlygį. Būtų nuostabu, jei ši iniciatyva taps reguliariu projektu, tęsiant prasmingą kelią atsakingo elektronikos tvarkymo link.
Lietuvos gyventojai vis dar linkę kaupti nereikalingą elektroniką namuose
„Kaip rodo tyrimas, net pusė gyventojų linkę laikyti neveikiančius ar nebenaudojamus elektronikos prietaisus, manydami, kad jie dar gali praversti. Tai rodo, kad elektronikos atliekų atsisakymo įpročiai formuojasi lėtai“, – pažymi Linas Ivanauskas. 2025 m. liepos mėnesį EPA užsakymu atliktas „Spinter tyrimai“ tyrimas atskleidė, kad daug žmonių vis dar kaupia nereikalingus elektronikos prietaisus savo namuose. Net 51 % respondentų nurodė, kad pagrindinė priežastis, dėl kurios jie neatiduoda senos technikos perdirbti, yra įsitikinimas, jog įrenginiai dar gali praversti ateityje. Tuo tarpu aukštesnį išsilavinimą turintys gyventojai kaip kliūtį dažniau įvardija laiko trūkumą.
„Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl nesurenkame ES nustatyto elektronikos atliekų kiekio, yra nenaudojamos įrangos kaupimas. Gyventojai tokią įrangą vertina kaip turtą, atsargai kaupiamus išteklius, tačiau pagal ES direktyvą jie yra skaičiuojami kaip nesurinktos atliekos. Dar kita priežastis – nelegali elektronikos atliekų rinka. Pagal jos schemą dalį elektronikos atliekų iš gyventojų surenka nelicencijuoti atliekų surinkėjai, įskaitant metalo supirkėjus. Tokios atliekos formaliai surenkamos, tačiau neapskaitomos. Blogiausia, kad jos nėra tinkamai, saugiai perdirbamos. Dažniausiai iš jų išgaunamos tik vertingiausios medžiagos, o visa kita papuola arba į bendrą komunalinių atliekų srautą, iš ten – į sąvartynus, arba išsyk į nelegalius sąvartynus, o dar blogiau – nelegaliai sudeginamos, užteršiant aplinką“, – sako L. Ivanauskas.
Atsakingi verslai po vienu prekybos centro CUP stogu
Akcijos „Įsielektrink su EPAcoin“ dalyviai, atnešę smulkiąsias elektronikos atliekas į CUP informacijos centre esantį specialų konteinerį, gaus 5 Eur vertės „EPAcoin“ kuponą. Šiuo kuponu bus galima atsiskaityti visą rugsėjo mėnesį bet kurioje prekybos centro CUP kavinėje ar restorane. „EPAcoin“ galioja kaip atsiskaitymo priemonė už maistą ar gėrimus, tačiau jo vertė negali būti keičiama į pinigus. Jei pasirinktas patiekalas ar gėrimas kainuoja mažiau nei 5 eurai, skirtumas nėra grąžinamas ir turi būti išnaudotas iki akcijos pabaigos. Tuo atveju, jei pirkinių suma viršija kupono vertę, dalyvis pats padengia likusią sumos dalį. Kiekvienas žmogus vienu metu gali gauti ne daugiau kaip 10 „EPAcoin“ kuponų. Kuponų kiekis ribotas. Visa informacija apie akcijos sąlygas, dalyvaujančių kavinių ir restoranų sąrašą bei priimamas smulkias elektronikos atliekas skelbiama interneto svetainėse www.cup.lt ir www.epa.lt. Tarp akcijos partnerių – „Caif Cafe“, „Can Can Pizza“, „Charlie Pizza“, „Crustum“, „Didžioji Kinija“, „Grill London“, „Grill Terrace“, „Hesburger“, „La Crepe“, „Manami“, „Mažoji Ragainė“, „Mon Ami“, „Narvesen“, „Senoji kibininė“, „Subway“, „Sūrio Džiugas namai“, „Sushi City“ ir „Vero Cafe“. Tokiu būdu akcija ne tik skatina gyventojus atsakingai atsisveikinti su nebenaudojamais prietaisais, bet ir suteikia progą pasimėgauti maloniomis akimirkomis prekybos centro CUP erdvėse.
Primename, jau daugiau nei 10 metų EPA nemokamai surenka elektronikos atliekas iš gyventojų namų, tereikia užregistruoti atliekų išvežimą telefonu +370 695 55111 arba internetu https://epa.lt/nemokamas-buitines-technikos-isvezimas/, kur taip pat galima rasti elektronikos atliekų surinkimo vietų sąrašą.