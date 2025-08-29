Sėkmingas „Tez Tour“ pusmetis: daugiau keliautojų, didesnės pajamos

„Šie rezultatai atspindi ne tik augančią paklausą mūsų organizuojamoms kelionėms, bet ir tvirtą įmonės poziciją rinkoje, kurioje „Tez Tour“ išlieka aiškiu lyderiu“, – sako Aleksandras Sukovas, „Tez Tour“ direktorius.
Pasak jo, tradiciškai pirmąjį pusmetį populiariausia kryptimi išliko Turkija, už jos rikiavosi Graikija ir Egiptas. Didžiausias keliautojų augimas buvo fiksuotas Egipto (42 proc.), Italijos (32 proc.), Graikijos (12 proc.) ir Portugalijos (11 proc.) kryptimis.
Įmonės vadovo teigimu, vidutinė kelionės kaina pirmaisiais šešiais metų mėnesiais siekė 900 eurų asmeniui arba 10 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.
Net 20 proc. dažniau nei pernai investuojama į papildomą kelionės komfortą – įsigyjamos vietos lėktuve, maitinimas ar greitosios patikros paslaugos oro uoste, pastebi A. Sukovas. Taip pat vis daugiau keliautojų atostogauja užsienyje 3–4 kartus per metus, šalia pagrindinių atostogų dažniau leidžiasi ir į ilgojo savaitgalio išvykas, renkasi 4–5 naktų trukmės keliones.
„Aktyviai pildosi rudens ir žiemos sezono kelionių rezervacijos, o tai leidžia pagrįstai tikėtis sėkmingų visų 2025 metų“, – teigia „Tez Tour“ vadovas.
„Tez Tour“ – 22 metus Lietuvoje veikiantis licencijuotas kelionių organizatorius, veiklą pradėjęs 2003 m. Iš viso keliautojams siūlomos kelionės daugiau kaip 20 krypčių užsakomaisiais skrydžiais.
100 proc. „Tez Tour“ akcijų valdo Ispanijos bendrovė GERMESINVEST SL. Įmonė priklauso tarptautinei grupei, veikiančiai Europos Sąjungos šalyse – Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Bulgarijoje.