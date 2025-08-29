Žiniasklaida: „Hanner“ suderino 100 mln. eurų kreditą stadionui

„Rugsėjo mėnesį gal jau reikėtų pasirašyti tą sutartį. Spalį tai jau tikrai. Bankas tikrai apie tai praneš, nes tai 100 mln. eurų kreditas. Jie tą teisę pranešti apie kreditą pasilieka sau“, – „Verslo žinių“ tinklalaidėje kalbėjo A.Avulis.
Nors finansavimo sutartis, pasak „Hanner“ vadovo, jau yra suderinta, jos skubiai pasirašinėti nereikia, nes NT bendrovė pirmiausia statyboms turi išleisti 30 mln. eurų savo lėšų, kad būtų galima pradėti naudoti kreditą.
„Su banku viskas gerai. Mes turime bankų kredito komiteto patvirtinimą, turime suderintą kredito sutartį su banku, bet šiuo aspektu – mes labai neskubame, nes turime pirmiausia įdėti 30 mln. eurų savo lėšų. Tik po to prasidės banko finansavimas. Kol kas tų 30 mln. eurų dar neišleidome, bet padengėme visas skolas, kurios buvo likusios po „Baltcap“, o dabar toliau spausime statybą“, – tikina A.Avulis.
Anot verslininko, nacionalinio stadiono statybos kol kas vyksta sėkmingai – baigiasi požeminiai pasiruošimo darbai, po kurių ant Šeškinės kalvos pradės kilti realios konstrukcijos.
„Stadiono statybų darbai vyksta gerai. (...) Pamatai jau eina į pabaigą, o dabar lauksime kol kompanija „Inhus“ pagamins konstrukcijas ir už poros mėnesių jau turėtume pradėti matyti tas tikrąsias statybas, nes šiuo metu daromi tik požeminiai dalykai. (...) Tada jau tikiuosi, kad nebeliks abejonių, jog stadionas bus“, – tvirtina „Hanner“ valdybos pirmininkas.
ELTA primena, jog „Hanner“ liepos mėnesį susitarė pasirašyti rangovų sutartis su statybų bendrovėmis „Naresta“ bei „Kalvasta statyba“, taip pat susitarė su projektuotojais „Cloud architektai“.
Teigiamą išvadą Vilniaus Nacionalinio stadiono projektui Europos Komisija (EK) pateikė gegužės pabaigoje.
Tuomet A.Avulis teigė, kad stadiono statybos gali trukti maždaug 30 mėnesių, o Vilniaus meras sakė, kad stadionas galėtų būti užbaigtas ir greičiau – per mažiau nei dvejus metus.
HannerKreditasNacionalinis stadionas
