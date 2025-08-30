Siūloma leisti su daugiabučių bendrijų pirmininkais sudaryti neterminuotą darbo sutartį

Tai numatančias Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo pataisas įregistravo Seimo Socialdemokratų partijos frakcijos seniūno pavaduotoja Jurgita Šukevičienė kartu su frakcijos kolegomis.
„Pagrindinis projekto uždavinys – įteisinti galimybę bendrijos pirmininkui ir bendrijai susitarti dėl neterminuotos darbo sutarties sudarymo, tačiau nustatyti, kad ji galioja ne ilgiau kaip iki kadencijos pabaigos. Siūlau įtvirtinti aiškią nuostatą, kad tokia neterminuota darbo sutartis automatiškai pasibaigia pasibaigus kadencijai ar pirmininkui atsistatydinus“, – sako projektą inicijavusi J. Šukevičienė.
Jeigu Seimas pritartų, neterminuota darbo sutartis būtų sudaroma tik tuo atveju, jeigu bendrijos pirmininko pareigos yra jo pagrindinė pirmoji darbovietė.
Seimo narė J. Šukevičienė tikisi, kad priėmus pasiūlytas pataisas, daugiabučių namų bendrijų pirmininkų darbas bus patrauklesnis ir leis pritraukti daugiau kvalifikuotų kandidatų į šias pareigas.
„Neterminuotos sutarties statusas pagrindinėje darbovietėje suteiktų bendrijos pirmininkams didesnes galimybes gauti bankų paskolas ar lizingą. Jiems būtų užtikrinamas didesnis socialinis saugumas (ligos išmokos, nedarbo draudimas, pensijų kaupimas ir kt.)“, – dokumento aiškinamajame rašte sako J. Šukevičienė.
Ji atkreipia dėmesį į praktines problemas, su kuriais dabar susiduria bendrijų pirmininkai.
„Bankai vertina terminuotas darbo sutartis kaip mažiau stabilias, todėl bendrijų pirmininkai dažnai susiduria su sunkumais gaunant paskolas ar lizingą. Nors darbo santykiai gali tęstis daugiau metų negu viena kadencija, terminuotos sutarties statusas riboja socialinį stabilumą ir darbo rinkos lankstumą“, – sako projekto autorė.
Ji pastebi, kad privačių įmonių ir dalies viešojo sektoriaus vadovai gali dirbti pagal neterminuotas darbo sutartis, net jei jų darbas organizuojamas kadencijomis.
Galimos korupcijos rizikos dėl tokio pasiūlyto reguliavimo socialdemokratė J. Šukevičienė nemato.
„Įstatymo pakeitimas susijęs tik su bendrijos pirmininko darbo santykių forma ir socialinėmis garantijomis, todėl nesukuria papildomų rizikų nusikalstamoms veikloms ar piktnaudžiavimui. (…) Lankstesnis reglamentavimas gali prisidėti prie skaidresnio bendrijos pirmininko pareigų vykdymo, nes aiškiai apibrėžtos sutarties sąlygos ir kadencijos trukmė sumažina galimybes interpretacijoms ar neskaidriems susitarimams“, – mano J. Šukevičienė.
Šiuo metu galiojantis įstatymas leidžia su bendrijos pirmininku sudaryti tik terminuotą darbo sutartį jo kadencijos laikotarpiui. Šios nuostatos bendrijos įstatais ar šalių susitarimu pakeisti negalima. Darbo sutartį su bendrijos pirmininku, jos pakeitimus ar nutraukimą pasirašo visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo. Terminuota sutartis pasibaigia suėjus joje nustatytam terminui, bendrijos įstatuose nustatyta tvarka atšaukus pirmininką iš pareigų, pirmininkui atsistatydinus.
savivaldadaugiabučių bendrijapirmininkas
Rodyti daugiau žymių