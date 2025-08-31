Pirmadienį – ribojimai visose šalies parduotuvėse: primena tvarką dėl alkoholio prekybos

Kaip skelbia Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (NTAKD), Alkoholio kontrolės įstatyme yra įtvirtintas draudimas prekiauti alkoholiniais gėrimais kiekvienų metų rugsėjo 1 dieną.
Toks draudimas galioja parduotuvėse, tačiau nėra taikomas vykdant viešojo maitinimo veiklą.
„Norint šią dieną prekiauti alkoholiniais gėrimais viešojo maitinimo vietoje, kavinėje, bare, restorane ar pan., turi realiai teikti viešojo maitinimo paslaugas – išpilstyti alkoholinius gėrimus į kavinei įprastą tarą, sudaryti sąlygas alkoholinius gėrimus klientams vartoti tik vietoje“, – rašoma departamento komentare.
Vis tik tuo atveju, kai yra naudojamasi maisto pristatymo paslaugomis, prekybos draudimas yra taikomas.
„Įstatymas nesuteikia jokių išimčių dėl alkoholinių gėrimų pristatymo laiko, kai alkoholiniai gėrimai užsakomi iš anksto.
Tai reiškia, kad nepriklausomai nuo to, kada buvo pateiktas užsakymas, alkoholiniai gėrimai negali būti pristatomi rugsėjo 1 dieną, pvz. naudojantis maistą pristatančių fizinių ir juridinių asmenų paslaugomis“, – dėmesį atkreipė NTAKD.
Minimą dieną neatsižvelgus į nustatytą draudimą prekiauti alkoholiniais gėrimais, įmonėms numatyta atsakomybė – bauda nuo 144 Eur iki 579 Eur.
O tie, kurie per dvejus metus nuo baudos paskyrimo reikalavimus pažeidžia pakartotinai, piniginę turės patuštinti ir dar daugiau.
Šiuo atveju bauda siekia nuo 579 Eur iki 1448 Eur.
Alkoholisrugsėjo 1-ojiparduotuvė
Rodyti daugiau žymių