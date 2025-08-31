Prognozuojama, jog sekmadienį bus pasiektas šių metų vandens suvartojimo rekordas

„Daugiau nei dvidešimties pastarųjų metų tendencijos mums leidžia gana drąsiai spėti, kad būtent ateinantį sekmadienį vandens suvartojimas sostinėje gana reikšmingai išaugs. Jau įprasta, kad dieną prieš naujų mokslo metų pradžią vilniečiai skuba atlikti įvairiausius namų ruošos darbus, kuriems laiko prasidėjus rudens rutinai lieka gerokai mažiau, tad sunaudoja daugiau vandens – skalbiasi, valo namus ir pan“, – pranešime cituojamas „Vilniaus vandenų“ Gamybos tarnybos direktorius Viktoras Matonis.
„Turint omenyje, kad šiemet paskutinioji vasaros diena sutampa su savaitgaliu, vandens suvartojimas gali būti net didesnis nei rodo ankstesnių metų pavyzdžiai“, – tikina jis. Pasak V. Matonio, pasitaiko metų, kai vandens suvartojimas dieną prieš naujų mokslo metų pradžią išauga dar reikšmingiau. „Štai pernai mokslo šventė vyko rugsėjo 2 d., o rugsėjo 1 d. suvartojimas buvo 7 proc. didesnis, lyginant su rugpjūčio 31 d.“ – pažymima pranešime.
17,5 mln. kubinių metrų vandens
Tiesa, pranešime pažymima, jog vandens suvartojimas sostinėje kasmet auga. Skaičiuojama, jog vien per pirmus 6 šių metų mėnesius vilniečiai sunaudojo daugiau nei 17,5 mln. kubinių metrų vandens.
„Labiausiai šiuo laikotarpiu išsiskyrė balandis ir gegužė – šiais mėnesiais buvo fiksuotas didžiausias vandens suvartojimas per pastaruosius trejus metus. Net birželį, kuris, meteorologų duomenimis, buvo vėsiausias ir drėgniausias per aštuonerius pastaruosius metus, vandens sostinės gyventojai išleido daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai“, – rašoma bendrovės pranešime.
„Vilniaus vandenys“ tiekia geriamąjį vandenį ir tvarko nuotekas daugiau nei 600 tūkst. gyventojų Vilniuje bei Vilniaus, Švenčionių ir Šalčininkų rajonuose. Bendrovės akcininkai yra Vilniaus miesto (88,97 proc.), Vilniaus (4,50 proc.), Švenčionių (4,62 proc.) ir Šalčininkų (1,91 proc.) rajonų savivaldybės.
Per parą gyventojams patiekiama 99 tūkst. kub. metrų geriamojo vandens ir išvaloma 116 tūkst. kubinių metrų nuotekų.