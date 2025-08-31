VTEK tirs, ar buvęs „Raseinių vandenų“ direktorius V. Simonavičius nesupainiojo interesų

VTEK gavo kreipimąsi, kuriame nurodoma, kad V. Simonavičius, eidamas minėtas pareigas ir siekdamas turtinės naudos, mokėjo sau padidintą algą, kai tokie sprendimai nebuvo pagrindžiami jokiais teisės aktais.
„Komisija vertins, ar V. Simonavičius nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) nuostatų, draudžiančių naudotis tarnybinėmis pareigomis ir tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti ir įpareigojančių vengti interesų konflikto, kai pasirašė 2023 m. sausio 7 d. įsakymą (…) „Dėl direktoriaus Vaclovo Simonavičiaus darbo užmokesčio dydžio“ bei 2024 m. vasario 29 d. įsakymą (…) „Dėl direktoriaus Vaclovo Simonavičiaus darbo užmokesčio dydžio“, – rašoma komisijos pranešime.
Tyrimą pradėjo gauto pranešimo pagrindu
Prieš kelerius metus V. Simonavičius jau buvo atsidūręs VTEK akiratyje. 2023 m. buvo nuspręsta pradėti tyrimą dėl pranešimo, jog Raseinių rajono savivaldybei priklausančios bendrovės direktorius V. Simonavičius bendrovės saugomoje, uždaroje teritorijoje laiko jam priklausančias bites.
Pats „Raseinių vandenų“ vadovas V. Simonavičius tuomet pripažino, kad įmonės teritorijoje išties kurį laiką laikė 30 savo avilių, tačiau VTEK sprendimas dėl to atlikti tyrimą jam atrodė absurdiškas.
„Jeigu jau vertins, tegul vertina. (…) Iš tikrųjų tai čia yra visiškas absurdas. Prie ko čia jie pritempė tą atvejį, aš neįsivaizduoju“, – Eltai sakė V. Simonavičius.
2024 m. pradžioje šiame tyrime VTEK priėmė V. Simonavičiui nepalankų sprendimą – pripažino, kad jis supainiojo viešus ir privačius interesus.