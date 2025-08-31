Vyras pratrūko dėl nepagarbaus keleivio elgesio lėktuve: „Tai absurdas“

Vyras, įsėdęs į lėktuvą, suprato, kad jo kaimynas elgiasi „nepagarbiai“. Nepaisant to, kad dauguma keleivių skaitė, miegojo ar užsiiminėjo kitais reikalais, šio keliautojo kaimynas nusprendė žiūrėti vaizdo įrašus „YouTube“ be ausinių.
Susierzinęs vyras pastabą savo kaimynui išsakė ir paprašė sumažinti garsą, kad kiti galėtų pailsėti.
„Aš jau septynias valandas praleidau oro uoste. Aš tiesiog noriu grįžti namo ir nenoriu turėti reikalų su tuo. Jūs turite būti mandagūs. Tai absurdas. Tai lėktuvas, aš girdžiu, ir aš sėdžiu šalia jūsų. Todėl prašau jus tiesiog sumažinti garsą. Tai viskas. Tai neturi nieko bendro su pagarba. Mes visi jus girdime. Visi girdi. Čia visiškai tylu. Visi girdi, kaip mes dabar kalbame“, – sakė jis vaizdo įraše.
Socialinio tinklo vartotojai palaikė keleivį ir prisipažino, kad anksčiau irgi susidūrė su tokiomis situacijomis. Buvo tokių komentarų:
„Kas tai per epidemija, kai žmonės nenaudoja ausinių? Tai keista.“
„Mūsų stiuardesė būtinai pasakė, kad jei žiūrite vaizdo įrašą be ausinių, ji jus įspės, o tada paims prietaisą. Aš buvau laimingas, ačiū!“
„Man įdomu, kodėl jie tai daro? Pamiršo ausines? Galvoja, kad niekas kitas negirdi? Galvoja, kad niekas kitas neprieštarauja, kad klausosi? Jiems tiesiog nerūpi, kad trukdo žmonėms? Aš tiesiog nesuprantu.“