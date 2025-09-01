ECB vadovė įspėja dėl D. Trumpo ketinimų: kiltų rimtas pavojus

D.Trumpas siekia atstatydinti Federalinės rezervų sistemos valdytoją Lisą Cook, turėdamas tikslą, pasak kritikų, įdarbinti centriniame banke pareigūnus, kurie palaikytų jo raginimus mažinti palūkanų normas.
Ch. Lagarde sakė Prancūzijos radijui „Radio Classique“, kad D. Trumpui būtų „labai sunku“ visiškai pakreipti Fed‘o politiką formuojančios institucijos daugumą savo naudai.
Tačiau, pasak jos, „jei jam pavyktų, tai būtų labai rimtas pavojus JAV ir pasaulio ekonomikai“.
Ji pažymėjo, kad centrinio banko politika turi įtakos kainų stabilumui ir ja siekiama užtikrinti „optimalų“ užimtumą.
„Jei tai priklausytų nuo vieno ar kito asmens diktato... JAV ekonomikos balansas, o kartu ir poveikis visam pasauliui, keltų didelį nerimą“, – sakė Ch.Lagarde.
Europos centrinis bankas (ECB)Christine LagardeDonaldas Trumpas (Donald Trump)
