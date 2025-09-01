Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Griūva legendinis linksmybių pastatas: jau aišku, kas išdygs jo vietoje

2025 m. rugsėjo 1 d. 13:54
Pradėtas griauti pastatas, kuriame skirtingais laikotarpiais veikė įvairios Klaipėdos naktinių pasilinksminimų įstaigos. Vietoj jo bus nauja parduotuvė.
Tūkstantmečių sandūroje, gerokai iki jos ir vėliau Juliaus Janonio gatvėje esančiame pastate veikė tokie naktiniai klubai kaip „Indigo“, „Global“, „Dada“, „Kiwi“, o pirmoji jo paskirtis buvo Klaipėdos prekybos uosto kultūros rūmai – dalis klaipėdiečių dar atsimena šią įstaigą „partiankės“ vardu.
Dviejų aukštų pastatas jau kurį laiką stovėjo nenaudojamas. Dar 2021 metais parengti projektiniai pasiūlymai numato, kad statinys bus rekonstruojamas, leidima pradėti darbus Klaipėdos savivaldybė išdavė šiemet gegužę, o griovimo darbus įmonė „Telšių statyba“ pradėjo šią savaitę.
Pertvarkymo metu pastato plotas sumažės nuo beveik 3,5 tūkst. iki 2 tūkst. kvadratinių metrų, jame įsikurs prekybos tinklo „Lidl“ parduotuvė, kuri turėtų pradėti veikti kitais metais.
Tinklą valdanti įmonė „Lidl Lietuva“ patalpas nuomosis iš pastatą rekonstruojančios investicinės bendrovės „Tewox“.
Anot jo, parduotuvės pastatas buvo suprojektuotas atsižvelgiant į miesto teritorijos užstatymo tipą – architektūriniai sprendimai priimti įvertinus Klaipėdos architektūrą ir urbanistiką.
„Projektuojamo prekybos centro tūris „dėžė“ formuojamas kaip Bomelio-Vitės kvartalo sudėtinė dalis, sukuriant daugiasluoksnį fasadą su integruotais senamiesčiui būdingais istorinių pastatų siluetais“, – teigiama projektiniuose pasiūlymuose.
Šių metų pradžioje Klaipėdos savivaldybė nusprendė, kad greta pastato esanti J. Janonio ir Karklų gatvių sankryža turėtų būti perdaryta į žiedą, o šalia jos neliks aikštelės, kurioje įvažiavimo į uosto krovos kompaniją „Klasco“ laukia krovininis transportas.
