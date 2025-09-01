Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
VerslasRinkos pulsas

Naujosios koalicijos partneriai jau registruoja siūlymus: nori atidėti cukraus mokestį

2025 m. rugsėjo 1 d. 09:53
Jadvyga Bieliavska
Iki 2027-ųjų sausio siūloma atidėti nuo kitų metų įsigaliosiantį vadinamąjį cukraus mokestį.
Daugiau nuotraukų (1)
Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščionių šeimų sąjungos frakcijos Seime narys Rimas Jonas Jankūnas įregistravo tai numatančias Akcizų įstatymo pataisas.
Jo teigimu, jei cukrus dėl akcizų nulemtų ekonominių priežasčių būtų pakeistas pavojingesniais sveikatai saldikliais, tai galėtų sukelti didelę žalą.
„2022 m. atlikta 25 tyrimų, atitinkančių nustatytus atrankos kriterijus, analizė, kurioje dalyvavo beveik 4 mln. tiriamųjų, parodė ryšį tarp dirbtinių saldiklių vartojimo ir mirties rizikos. Šios metaanalizės duomenimis, dirbtinius saldiklius vartojusių asmenų mirties rizika buvo 13 proc. didesnė. Be to, dirbtinių saldiklių vartojimas galėjo padidinti vėžio riziką Europoje. (...) Taip pat nustatyta, kad kai kurie plačiai vartojami saldikliai gali pažeisti kraujagyslių vidinio dangalo – endotelio – funkciją“, – sakoma dokumento aiškinamajame rašte.
Atidėjus įstatymo įsigaliojimą, Sveikatos apsaugos ministerija, anot R.J.Jankūno, galės pasiūlyti gyventojų sveikatai mažiau žalingą saldintų gėrimų apmokestinimo akcizais mechanizmą.
ELTA primena, kad birželio mėnesį Seimas pritarė siūlymui nuo 2026-ųjų įvesti akcizą saldiesiems gėrimams.
Akcizas, priklausomai nuo cukraus kiekio, bus taikomas nealkoholiniams saldintiems gėrimams, kuriuose yra daugiau nei 2,5 gramai pridėtinių cukrų (100 ml gėrimo). Mokestis bus taikomas tokių gėrimų paruošimui naudojamiems koncentratams.
Nuo akcizo bus atleidžiami maisto produktų gamybai skirti saldinti gėrimai, viešojo maitinimo įstaigose pagaminti nefasuoti, taip pat farmacijos produktų, medicinos priemonių, maisto papildų, kūdikių mišinių gamybai skirti saldinti gėrimai.
Skaičiuojama, kad per metus cukraus mokestis biudžetą papildytų 25 mln. eurų.
Cukraus mokestisįstatymasatidėjimas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.