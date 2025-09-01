Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
VerslasRinkos pulsas

Perka daugiau, tačiau pasirinkimo turi mažiau: apžvelgė, kas vyksta Vilniaus NT rinkoje

2025 m. rugsėjo 1 d. 13:27
Šių metų rugpjūčio mėnesį Vilniuje buvo parduoti 507 butai – dvigubai daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, praneša nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovė „EIKA Development“. Taip pat, bendrovės duomenimis, NT pardavimai praėjusį mėnesį, palyginti su liepa, išaugo 22 proc.
Daugiau nuotraukų (1)
Pranešama, kad daugiausia pirkėjų dėmesio rugpjūtį sulaukė vidutinės klasės butai, kurių iš viso parduota 297, kai liepą – 191. O palyginti su praėjusių metų rugpjūčiu, šios klasės butų pardavimai išaugo pustrečio karto.
Ekonominėje klasėje šių metų rugpjūtį Vilniuje buvo parduoti 198 butai, beveik tiek pat, kiek liepą, kai buvo parduota 200 butų. Palyginti su praėjusiais metais, kai buvo parduoti 107 šios klasės butai, pardavimai išaugo 85 proc.
Tuo metu prestižinės klasės butų pardavimai rugpjūtį, palyginti su liepa, sumažėjo beveik dvigubai. Bendrovės duomenimis, praėjusį mėnesį sostinėje iš viso buvo parduota 12 šios klasės butų, o liepą – 23. Tačiau, palyginti su 2024 m. rugpjūčio mėnesiu, pardavimų tempas prestižinėje klasėje išliko toks pat.
Nors butų pardavimai rugpjūtį augo, jų pasiūla, palyginti su liepa, sumažėjo. Kaip praneša bendrovė, praėjusį mėnesį rinkoje pasirodė 280 nauji butai, kai liepą – 322. Tačiau palyginti su praėjusių metų rugpjūčiu, kai NT rinka Vilniuje pasipildė 30 naujų butų, šiemet pasiūla išaugo 9 kartus.
Iš viso 2025 m. rugpjūtį sostinės rinkoje butų pasiūla siekė 4721 butus, o pernai tuo pačiu laikotarpiu – 4109 butų.
nekilnojamasis turtas (NT)pardavimaiBūstas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.