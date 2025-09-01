Žiniasklaida: Japonijos „Ajinomoto“ domisi galimybe investuoti į gamyklą Lietuvoje

Kaip sako laikinai žemės ūkio ministro pareigas einantis Ignas Hofmanas, su kompanija, kuri kasmet generuoja apie 10 mlrd. JAV dolerių pajamų, jau vyko trys susitikimai – vienas Tokijuje ir du Lietuvoje.
Neoficialiais portalo duomenimis, japonai domisi galimybėmis investuoti į augalinių baltymų gamyklą.
Anot I.Hofmano, įmonių grupė paskutiniu metu domėjosi lietuviškais kviečiais, kuriuos naudotų produktų gamybai Lenkijoje, bulvėmis bei šaldyta produkcija, kurią Lietuvos įmonės gamintų „Ajinomoto“ užsakymu.
Pasak portalo, „Ajinomoto Group“ užsiima keturių tipų veikla: sveikatos priežiūra, maistu bei gerove, informacinėmis ryšių technologijimois ir ekologiška ekonomika. Vienas iš įmonių grupės padalinių yra atsakingas už greitai paruošiamų produktų, tokių kaip ramenai ar gyoza koldūnai bei umami prieskoniai, gamyba.
„Ajinomoto Co., Inc.“ turi 4 gamyklas Europoje, o viena iš jų stovi Lenkijoje. „Ajinomoto Poland“ buvo įkurta 1999 m. ir Varšuvoje gamina greitai paruošiamas japoniškas sriubas bei makaronų produktų liniją. Šie eksportuojami į 25 šalis, tarp kurių Prancūzija, Italija bei Vokietija.
Agroverslo ir maisto pramonės įmonių grupė „Akola Group“ taip planavo solidžias investicijas į žirnių baltymų gamyklą, tačiau dviem partnerėms iš projekto pasitraukus jis nutrūko.
„Ajinomoto Group“ yra viena iš pagrindinių Japonijos maisto pramonės žaidėjų. Jos produktai parduodami daugiau nei 130 šalių. Visame pasaulyje kompanija turi 120 įmonių, jose yra įdarbinusi daugiau nei 30 tūkst. žmonių, Europoje ir Afrikoje „Ajinomoto“ valdo 17 antrinių įmonių ir turi 13 gamyklų.
