„Maxima“ įveda naują kainų etiketę: nusidažys geltonai

2025 m. rugsėjo 2 d. 09:48
Lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ parduotuvėse įvesta naujos spalvos – geltonos – kainų etiketė, teigiama pranešime žiniasklaidai. 
Aiškinta, kad etiketės žymės tas prekes, kurių reguliari kaina sumažinta. Naująja geltonos spalvos kainos etikete, kaip skelbiama, bus žymima visa kava: malta, pupelėmis, kapsulėse, tirpi bei jos mišiniai.
„Prekės kaina etiketėje yra esminė informacija, į kurią dėmesį kreipia, ko gero, kiekvienas, o spalvų sistema pirkėjams leidžia greitai ir tiksliai orientuotis. Todėl ją nuolat peržiūrime ir tobuliname, kad svarbiausia informacija mūsų klientams būtų kuo aiškesnė ir paprastesnė. Prasidėjus rugsėjui, visose „Maximos“ parduotuvėse pirkėjai matys 4 spalvų kainų etiketes“, – kalba Snieguolė Valiaugaitė, „Maximos“ Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento laikinoji direktorė.    
Baltos spalvos etiketės žymi įprastą kainą be lojalumo kortelės ir nuolaidų, mėlyna spalva – kainą su „Ačiū“ kortele, raudona spalva – akcijas.
