Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
VerslasRinkos pulsas

„Tele2“ planuoja įsigyti „Iterato“ verslo dalį

2025 m. rugsėjo 2 d. 11:00
Mobiliojo ryšio lyderė „Tele2“ planuoja įsigyti skaitmeninių sprendimų įmonės „Iterato“ verslo dalį, kartu su šios dalies darbuotojais. Planuojama, kad verslo dalies perdavimas turi įvykti iki spalio 6d., skelbiama įmonės pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (1)
„Iterato“ bendrovei „Tele2“ teikia specializuotas skaitmeninių sprendimų paslaugas Lietuvoje ir Estijoje. Įsigydama dalį verslo, „Tele2“ toliau sprendimus ketina vystyti įmonės viduje.
„Perkėlę skaitmeninius sprendimus į „Tele2“, užtikrinsime glaudesnį ryšį su kitais verslo procesais“, – sako Tele2 grupės viceprezidentas ir generalinis direktorius Baltijos šalims Petras Masiulis.
Sandorio užbaigimas ir verslo perdavimas planuojamas iki spalio 6d.
Pereinantiems darbuotojams užtikrinama, kad jų darbo sutartyse numatytos sąlygos nesikeičia.
„Iterato“ yra skaitmeninius sprendimus ir programavimo paslaugas teikianti įmonė, veikianti nuo 2012 m.
Tele2pirkimasĮmonė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.