„Tele2“ planuoja įsigyti „Iterato“ verslo dalį

„Iterato“ bendrovei „Tele2“ teikia specializuotas skaitmeninių sprendimų paslaugas Lietuvoje ir Estijoje. Įsigydama dalį verslo, „Tele2“ toliau sprendimus ketina vystyti įmonės viduje.
„Perkėlę skaitmeninius sprendimus į „Tele2“, užtikrinsime glaudesnį ryšį su kitais verslo procesais“, – sako Tele2 grupės viceprezidentas ir generalinis direktorius Baltijos šalims Petras Masiulis.
Sandorio užbaigimas ir verslo perdavimas planuojamas iki spalio 6d.
Pereinantiems darbuotojams užtikrinama, kad jų darbo sutartyse numatytos sąlygos nesikeičia.
„Iterato“ yra skaitmeninius sprendimus ir programavimo paslaugas teikianti įmonė, veikianti nuo 2012 m.