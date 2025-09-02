Darbas ir studijos: kokias garantijas darbuotojams užtikrina Darbo kodeksas

„Darbo kodeksas numato aiškias garantijas darbuotojams, kurie mokosi ar studijuoja, – pabrėžia Ieva Piličiauskaitė-Dulkė, Darbo teisės skyriaus vedėja-vyriausioji darbo inspektorė. – Tai reiškia, kad darbdaviai turi pareigą užtikrinti galimybę suderinti darbą su studijomis – suteikti mokymosi atostogas, pritaikyti darbo grafiką ar sudaryti pameistrystės sutartį, ir tai naudinga abiem pusėms, nes darbuotojai įgyja naujų žinių, o įmonės – motyvuotus ir kvalifikuotus specialistus.“
Mokymosi atostogos
Darbuotojai, studijuojantys pagal formaliojo švietimo programas, turi teisę į mokymosi atostogas. Pagal Darbo kodeksą joms taikoma ši tvarka:
• pasirengti ir laikyti egzaminams – po 3 kalendorines dienas kiekvienam egzaminui;
• pasirengti ir laikyti įskaitoms – po 2 kalendorines dienas;
• laboratoriniams darbams ir konsultacijoms – tiek dienų, kiek numatyta mokymo planuose;
• diplominio (bakalauro, magistro) darbo, disertacijos ar meno projekto baigimui ir gynimui – 30 kalendorinių dienų;
• pasirengti ir laikyti valstybiniams (baigiamiesiems) egzaminams – po 6 kalendorines dienas.
• pasirengti ir laikyti įskaitoms – po 2 kalendorines dienas;
• laboratoriniams darbams ir konsultacijoms – tiek dienų, kiek numatyta mokymo planuose;
• diplominio (bakalauro, magistro) darbo, disertacijos ar meno projekto baigimui ir gynimui – 30 kalendorinių dienų;
• pasirengti ir laikyti valstybiniams (baigiamiesiems) egzaminams – po 6 kalendorines dienas.
Darbdavys privalo suteikti mokymosi atostogas visais įstatyme numatytais atvejais. Tačiau svarbu žinoti, kad vien dalyvauti paskaitose atostogos nesuteikiamos. „Beje, svarbu akcentuoti, kad mokymosi atostogos iki 10 darbo dienų per metus yra apmokamos ne mažiau kaip puse vidutinio darbo užmokesčio, jei darbo santykiai su darbdaviu tęsiasi ilgiau nei penkerius metus“, – primena Darbo teisės skyriaus vedėja I. Piličiauskaitė-Dulkė.
Darbo laiko derinimas su studijomis
Studijų laikotarpiu darbuotojai gali prašyti individualaus darbo laiko režimo, kuris leidžia suderinti darbo grafiką su studijų tvarkaraščiu. Taip pat darbdavys privalo tenkinti prašymus suteikti kasmetines atostogas, jei jos reikalingos egzaminams, įskaitoms laikyti ar baigiamajam darbui rengti.
Pameistrystės darbo sutartis
Dar viena galimybė derinti darbą ir mokymąsi – pameistrystės darbo sutartis. Ji sudaroma, kai darbuotojas nori įgyti profesijai reikalingą kvalifikaciją ar kompetencijas darbo vietoje. Tokia sutartis paprastai trunka iki 6 mėnesių, tačiau kartu su mokymo sutartimi gali būti ir ilgesnė.
„Tokiu atveju už faktiškai dirbtą laiką mokamas darbo užmokestis, kuris negali būti mažesnis nei Vyriausybės nustatyta minimali mėnesinė alga“, – akcentuoja I. Piličiauskaitė-Dulkė.