Keleiviams Baltijos šalyse „airBaltic“ suplanavo puokštę naujienų

2025 m. rugsėjo 2 d. 11:26
Lrytas.lt
Papildyta
Skrydžių bendrovė „airBaltic“ paskelbė apie tinklo plėtrą kitų metų vasaros sezonui: nuo ​​2026 m. kovo pabaigos iki 2026 m. spalio pabaigos pristatys šešis naujus maršrutus, atnaujins tris kryptis ir padidins skrydžių dažnumą beveik 30-yje esamų maršrutų visose trijose Baltijos šalyse.
Ateinantį vasaros sezoną „airBaltic“ pradės skraidinti naujais maršrutais iš savo bazės Rygos (Latvija) į Kauną, Oulu (Suomija) ir Antaliją (Turkija), į kur iki šiol buvo skrendama tik užsakomaisiais skrydžiais.
Iš Talino (Estija) oro linijų bendrovė išplės susisiekimą naujomis kryptimis į Atėnus (Graikija), Hamburgą (Vokietija) ir Vieną (Austrija).
Prisidės ir maršrutas Ryga–Kaunas.
Skrydžiai Ryga–Kaunas prasidės 2026 m. kovo 29 d. Vyks penkis kartus per savaitę.
Skrydžiai Ryga–Oulu prasidės 2026 m. kovo 29 d. Vyks penkis kartus per savaitę.
Skrydžiai Ryga–Antalija prasidės 2026 m. gegužės 2 d. Vyks du kartus per savaitę.
Skrydžiai Talinas–Atėnai prasidės 2026 m. balandžio 28 d. Vyks du kartus per savaitę.
Skrydžiai Talinas–Hamburgas prasidės 2026 m. kovo 29 d. Vyks du kartus per savaitę.
Skrydžiai Talinas–Viena prasidės 2026 m. kovo 30 d. Vyks du kartus per savaitę.
Ateinantį vasaros sezoną „airBaltic“ planuoja atnaujinti tris maršrutus iš Latvijos sostinės Rygos – į Aberdyną (Jungtinė Karalystė), Belgradą (Serbija) ir Jerevaną (Armėnija).
Be to, „airBaltic“ padidins skrydžių dažnumą beveik 30-yje esamų maršrutų: 20-yje iš Rygos, dviejuose iš Talino, šešiuose iš Vilniaus ir viename iš Tamperės (Suomija).
Tarp krypčių, į kurias bus išplėstos paslaugos, yra Stambulas (Turkija), Larnaka (Kipras), Malaga (Ispanija), Malta, Milanas (Italija), Nica (Prancūzija), Maljorkos Palma (Ispanija), Tbilisis (Gruzija).
