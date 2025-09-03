Į prabangaus kurorto Laplandijoje kūrimą lietuviai investuoja 7,5 mln. eurų

Pasak įmonės vadovės ir bendraįkūrėjos Linos Baronaitės, Suomija pasirinkta neatsitiktinai. „Tai sparčiai populiarėjanti žiemos atostogų kryptis, turinti tiesioginius skrydžių ryšius su daugiau nei 40 Europos miestų. Pastaraisiais metais Laplandijos regiono turistų srautai augo daugiau nei penktadaliu ir siekia apie 14 mln. Lankytojų vien žiemos sezonu. Tokios tendencijos sudaro prielaidas aukštos klasės poilsio projektams“, – teigia ji.
Apie 5 mln. eurų projekto vystymui etapais bus pritraukta per sutelktinio finansavimo platformą „Röntgen“.
„Be aviacijos projektų, tai yra pirmasis mūsų platformos NT projektas užsienyje, tačiau finansavimo logika ir atrankos kriterijai išlieka tie patys kaip ir Lietuvoje – vertiname tik komerciškai pagrįstus ir investuotojams patrauklius projektus. „Noa Villas“ atvejis išsiskiria aiškia paklausa ir patyrusiais vystytojais, todėl laikome jį itin stipria investicine galimybe,“ – sako „Röntgen“ vykdomoji direktorė Greta Zarembienė.
Kompleksas kuriamas laukiniame miške prie upės. Vilos bus 50–57 kv. m ploto, visos su panoraminiais langais ir privačiomis terasomis. Kai kurios vilos turės pirtis ar jacuzzi, kurorto teritorijoje numatyta įrengti sporto salę, skaityklą bei džino degustacijoms skirtą erdvę. Interjere vyraus skandinaviškas minimalizmas ir natūralaus medžio apdaila.
„Sujungiame lietuvišką modulinių vilų vystymo patirtį ir suomių įdirbį interjero bei įrengimo srityse. Tai leidžia ne tik užtikrinti vilų atsparumą arktinėms klimato sąlygoms, bet ir pasiūlyti tvarius sprendimus bei išskirtinę architektūrinę kokybę. Mūsų partneriai yra įvertinti tarptautiniais apdovanojimais už poilsio objektų integraciją į natūralią gamtą“, – sako „Lunvio“ bendraįkūrėjas Gediminas Kvedaris.
Kurortas bus skirtas tik suaugusiems lankytojams. Tikimasi, kad jis sulauks susidomėjimo tiek iš jaunavedžių, ieškančių naujų medaus mėnesio krypčių, tiek iš sveikatingumo stovyklų organizatorių. Žiemą lankytojai galės stebėti šiaurės pašvaistę, išbandyti pasivažinėjimą haskiais, sniego motociklais ar lygumų slidinėjimą, o vasarą – mėgautis idilišku poilsiu vėsesnio klimato sąlygomis.
Vidutinė nakvynės kaina numatoma apie 1000 Eur už naktį, o Kalėdų ir naujųjų metų laikotarpiu – iki 2000 Eur.
