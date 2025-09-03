Keliaujantiems su „Ryanair“ gali būti riesta: perspėja dėl galimų įtampų lėktuvuose

Bendrovės generalinis direktorius Michaelas O'Leary pažadėjo nuo lapkričio mėnesio padidinti premijas pernelyg didelį bagažą pastebėjusiems darbuotojams nuo 1,50 iki 2,50 euro už vienetą neįvedant mėnesio limito, pranešė britų žiniasklaida. Sučiuptiems keleiviams bus taikomi dideli bagažo mokesčiai.
„Ryanair“ teigimu, ši priemonė, taikoma ir Vokietijos oro uostuose, pagreitins įlaipinimą garantuojant, kad bagažas saugiai telpa salone. Tai taip pat padės išvengti brangiai atsieinančių vėlavimų.
UFO vadovas Joachimas Vazquezas Burgeris sakė, kad ši schema gali turėti priešingų padarinių.
„Jūs sugadinsite nuotaiką dar prieš prasidedant skrydžiui, persekiodami ir taip įsitempusius keleivius“, – sakė jis ir perspėjo, kad patikros gali išprovokuoti vadinamuosius „neklusnius keleivius“, kurių trikdantis elgesys kelia grėsmę skrydžio saugumui.
„Ryanair“ griežtai elgiasi su tokiais keliautojais, gali skirti 500 eurų baudas pažeidėjams ir ragina uždrausti alkoholį oro uostuose.
Oro linijos leidžia perkant vieną bilietą nemokamai pasiimti į saloną nedidelį krepšį, kurio matmenys neviršija 40x30x20 centimetrų, o svoris – ne didesnis kaip 10 kilogramų. Keleiviai turi papildomai sumokėti už standartinį salono lagaminą. Ši politika sulaukė vartotojų grupių ir Europos Parlamento kritikos.
„Ryanair“ atstovas gynė skatinamąsias priemones, sakydamas, kad turėti per didelį bagažą yra nesąžininga „daugiau nei 99 proc. keleivių, kurie laikosi bagažo taisyklių“, atžvilgiu.
Bendrovės varžovė „Lufthansa“ teigia darbuotojams tokių premijų nemokanti ir pabrėžia, kad ginčai dėl rankinio bagažo turėtų būti sprendžiami „draugiškai“.
