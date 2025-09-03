Ministerija: Lietuva tarptautinėse finansų rinkose pasiskolino 1,75 mlrd. eurų

Ilgesnė nei 15 metų trukmės euroobligacijų emisija išleista pirmą kartą nuo 2021 metų.
Šalis išleido dvi euroobligacijų emisijas – 1 mlrd. eurų (10,5 metų trukmės) ir 750 mln. eurų (20 metų) nominalios vertės.
Abiejų euroobligacijų emisijų paklausa du kartus viršijo pasiūlą – galutinė pavedimų knygų suma siekė 3,4 mlrd. eurų.
„Paprastai investuotojai, rinkdamiesi ilgalaikes obligacijas, ypač 20 metų trukmės, tikisi aukšto kreditingumo ir stabilumo, todėl sėkmingas emisijų išleidimas rodo teigiamą mūsų šalies ekonomikos bei fiskalinės politikos vertinimą“, – pranešime sako finansų viceministras Darius Sadeckas.
Anot jo, ilgesnės trukmės skolinimasis prisideda prie valstybės skolos struktūros stabilumo, todėl vietoj to, kad būtų nuolat perfinansuojamos trumpalaikės skolos, ilgalaikės obligacijos leidžia išvengti dažno refinansavimo rizikų.
10,5 metų euroobligacijų emisija išplatinta 3,662 proc. pelningumu, išleidimo kaina lygi 99,698 proc. jų nominaliosios vertės. Už šią emisiją bus mokamos 3,625 proc. metinės palūkanos. Euroobligacijos bus apmokamos 2025 m. rugsėjo 10 d. ir išperkamos 2036 m. kovo 10 d.
20 metų euroobligacijų emisija išplatinta 4,363 proc. pelningumu, išleidimo kaina lygi 98,512 proc. jų nominaliosios vertės. Už šią emisiją bus mokamos 4,250 proc. metinės palūkanos. Euroobligacijos bus apmokamos 2025 m. rugsėjo 10 d. ir išperkamos 2045 m. rugsėjo 10 d.
Šių metų sausį Lietuva tarptautinėse kapitalo rinkose pasiskolino 2 mlrd. eurų, taip pat išleisdama dvi euroobligacijų emisijas.
