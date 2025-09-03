Rugpjūtį geležinkeliu pergabenta pusė milijono tonų grūdų

Anot bendrovės, praėjusiais metais grūdai sudarė apie 16 proc. visų geležinkeliais pervežtų krovinių. „LTG Cargo“ pernai liepą pervežė apie 270 tūkst. t grūdų, o rugpjūtį buvo pasiektas pikas – pergabenta apie 460 tūkst. t šios žemės ūkio produkcijos. Šįmet rugpjūtį, grūdų sezonui startavus mėnesiu vėliau nei pernai, šis kiekis buvo viršytas 22 proc.
Iki metų pabaigos bendrovė planuoja pervežti 3,3 mln. t įvairių grūdų. 90 proc. jų geležinkeliu pervežami į Klaipėdos uostą, iš kur yra eksportuojami laivais.
LTG Cargogeležinkeliaikroviniai
