Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
VerslasRinkos pulsas

Rugpjūtį geležinkeliu pergabenta pusė milijono tonų grūdų

2025 m. rugsėjo 3 d. 11:36
LTG grupės krovinių pervežimų geležinkeliais bendrovė „LTG Cargo“ šių metų rugpjūtį geležinkeliu pervežė rekordinį kiekį grūdų derliaus – 560 tūkst. tonų.
Daugiau nuotraukų (1)
Anot bendrovės, praėjusiais metais grūdai sudarė apie 16 proc. visų geležinkeliais pervežtų krovinių. „LTG Cargo“ pernai liepą pervežė apie 270 tūkst. t grūdų, o rugpjūtį buvo pasiektas pikas – pergabenta apie 460 tūkst. t šios žemės ūkio produkcijos. Šįmet rugpjūtį, grūdų sezonui startavus mėnesiu vėliau nei pernai, šis kiekis buvo viršytas 22 proc.
Iki metų pabaigos bendrovė planuoja pervežti 3,3 mln. t įvairių grūdų. 90 proc. jų geležinkeliu pervežami į Klaipėdos uostą, iš kur yra eksportuojami laivais.
LTG Cargogeležinkeliaikroviniai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.