„DPD Lietuva“ tęsia paštomatų plėtrą: investuos 800 tūkst. eurų

2025 m. rugsėjo 4 d. 12:52
Reaguodama į augančius siuntų srautus, siuntų pristatymo įmonė „DPD Lietuva“ į paštomatų tinklo plėtrą šiemet investuos 800 tūkst. eurų, rašoma pranešime žiniasklaidai. Iki metų pabaigos plėtra pasieks 60 paštomatų. Plėtra orientuota į efektyvų pasirengimą siuntų pikui švenčių laikotarpiu bei paštomatų apkrovos subalansavimą, o padidintas skyrelių skaičius padės užtikrinti patogesnį siuntų pristatymą ir gavimą. 
Iki metų pabaigos „DPD Lietuva“ paštomatų skaičius šalyje pasieks 420. Pasak „DPD Lietuva“ generalinio direktoriaus Roberto Vilkaičio, šios plėtros tikslas – pasiruošti artėjančiam pikui bei sumažinti esamų paštomatų apkrovą. 
„Plėsdami paštomatų tinklą jau dabar žvelgiame į artėjantį siuntų intensyviausią laikotarpį – rudens ir žiemos prekybos sezoną, Kalėdas ir kitus metų pabaigos iššūkius. Laukiame didelio siuntų srauto augimo, kurį kasmet skatina ir sparčiai auganti el. komercija. Todėl nauji ir išplėsti paštomatai užtikrins patogesnį siuntimą klientams visoje Lietuvoje“, – sako R. Vilkaitis.
Pasak R. Vilkaičio, plėtros prioritetas šiemet orientuotas į didmiesčius bei regionų centrus. 
„Ruošiantis didėjančiam siuntų skaičiui, mūsų pagrindinis tikslas – subalansuoti paštomatų apkrovas ir užtikrinti sklandų siuntų judėjimą visoje Lietuvoje. Todėl plėtra vykdoma ne tik  Vilniuje ar Kaune, bet ir regionų centruose – Kėdainiuose, Kaišiadoryse, Klaipėdoje, Kretingoje, Gargžduose, Šiauliuose, Biržuose, Kazlų Rūdoje, Mažeikiuose, Tauragėje. Taip kuriame tolygesnį tinklą, kuris leidžia siuntas pristatyti ir siųsti patogiau“, – teigia „DPD Lietuva“ generalinis direktorius.
