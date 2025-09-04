K. Vaitiekūnas: ministerija neketina grįžti prie NT mokesčio

„Tas mokestis, kuris dabar yra priimtas, iš ministerijos išėjo ne toks. Seime jis buvo gerokai pakeistas. Aš nuo pat pradžių komunikavau, kad NT mokestis yra apie du dalykus. Visų pirma, apie tam tikrų grupių apsaugą ir apie socialinį teisingumą.
Tai akivaizdu, kad Seime buvo labai pergyvenama dėl žmonių apsaugos nuo šito mokesčio (…). Kadangi apsaugos buvo padaryta per daug, tai buvo truputį pamestas socialinis teisingumas“, – ketvirtadienį LRT televizijai sakė kandidatas į ministrus.
„Bet jis (mokestis – ELTA) yra toks, koks yra, ir prie jo grįžti bent jau ministerija neketina“, – pridūrė jis.
ELTA primena, kad Seimas birželio 26-ąją pritarė pirmą būstą apmokestinti nuo 450 tūkst. eurų, o visus likusius gyventojų NT objektus – sumuoti ir apmokestinti nuo 50 tūkst. eurų vertės.
Taip pat nuspręsta metines visų gyventojų, išskyrus ūkininkus, pajamas sumuoti ir apmokestinti progresyviau, pakelti pelno mokestį, įvesti naujus cukraus ir draudimo mokesčius , kurių pajamos bus skirtos gynybai.
Visi mokestiniai pakeitimai įsigalios kitąmet.