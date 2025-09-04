Orai
2025 m. rugsėjo 4 d. 14:57
Kauniečius gąsdinusio baubo nebeliks: prakalbo apie svarbius pokyčius mieste
2025 m. rugsėjo 4 d. 14:57
Daugiau kaip pusšimtį metų kauniečius gąsdinusios aukštosios įtampos elektros perdavimo linijos Partizanų gatvėje neliks – laidai jau nuimti, o metalinės atramos bus išmontuotos.
elektros perdavimas
Partizanų gatvė
Litgrid
