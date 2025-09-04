Tarnyba įspėjo neregę su šunimi vedliu vežti atsisakiusius „Uber“ vairuotojus

Anot tarnybos, į ją kreipėsi moteris, kuriai dėl savo regėjimo negalios nepavyko pasinaudoti „Uber“ vairuotojų paslaugomis. Ji paaiškino esanti neregė ir per „Uber“ programėlę bandžiusi išsikviesti pavežėją. Anot moters, abu pavežėjai pro ją pravažiavo ir pamatę, kad šalia moters yra šuo vedlys, atsisakė suteikti paslaugą.
Situacijos nepadėjo išspręsti ir pokalbiai telefonu su vairuotojais – jie teigė pareiškėjos su šuniu nevešiantys.
Savo ruožtu situaciją komentavusi „Uber Lithuania“ atstovė teigė, kad bendrovė teikia platformos, kuri sujungia pavežėjus su klientais, paslaugas, o pavežėjai nėra jos darbuotojai – dirba individualiai arba yra kitų taksi firmų darbuotojai.
Anot jos, „Uber“ bendrovėje yra patvirtintos bendruomenės gairės, kuriose taip pat skiriamas dėmesys diskriminacijos prevencijai ir kiekvienas panašus atvejis yra atidžiai tiriamas. Gairėse taip pat skiriamas dėmesys paslaugų teikimui asmenims su negalia, įskaitant asmenų, lydimų šunų asistentų, pavežėjimą.
Tarnyba įspėjo moterį vežti atsisakiusius „Uber“ vairuotojus, o „Uber Lithuania" rekomendavo papildomai informuoti šalyje dirbančius „Uber“ platformos vairuotojus, kad draudžiama diskriminuoti asmenis dėl jų negalios, įskaitant atvejus, kai keleivį lydi šuo pagalbininkas.