„Paysera LT“ gavo 400 tūkst. eurų baudą

Konstatuota, kad „Paysera LT“, ignoruodama teisės aktų reikalavimus, įsigijo 100 proc. UAB „Finansinės paslaugos „Contis“ akcijų nepasibaigus teisės aktuose nustatytam įsigijimo vertinimo terminui ir negavusi Lietuvos banko sprendimo neprieštarauti siūlomam įsigijimui.
Šių metų balandžio pabaigoje Lietuvos bankas minėtam sandoriui prieštaravo, kadangi „Paysera LT“ po kelių pakartotinių prašymų nepateikė išsamios informacijos, reikalingos įvertinti siūlomų įsigijėjų nepriekaištingą reputaciją ir finansinį patikimumą, sandorio keliamą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, įstaigai po įsigijimo ketinančius vadovauti asmenis, bei informacijos, ar įsigyjama įstaiga gebės nuolat laikytis riziką ribojančių reikalavimų.
„Paysera LT“ yra pateikusi pakartotinį prašymą, jis vertinamas.
Kadangi Lietuvos bankas nėra suteikęs minėto leidimo, „Paysera LT“ negali naudotis įsigytų UAB „Finansinės paslaugos „Contis“ akcijų balsavimo teisėmis.
Be to, „Paysera LT“ per teisės aktuose nustatytus terminus nepatvirtino metinių finansinių ataskaitų rinkinio, nepriėmė sprendimo dėl pelno (nuostolių) paskirstymo ir nepateikė Lietuvos bankui metinių finansinių ataskaitų rinkinio su auditoriaus išvada. Įstaiga taip pat nepateikė kitų finansinių ir veiklos ataskaitų.
Už šiuos pažeidimus, atsižvelgęs į jų pobūdį, mastą, „Paysera LT“ 2024 m. pajamas ir kitus aspektus, Lietuvos bankas skyrė įstaigai 400 tūkst. eurų baudą. Be to, jis įpareigojo įstaigą iki š. m. rugsėjo 30 d. pašalinti atskaitomybės reikalavimų pažeidimus ir imtis priemonių, kad jie nesikartotų ateityje.
