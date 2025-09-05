2025 m. I pusmetis: „Allianz Lietuva“ naujų sutarčių apimtys didžiausios gyvybės draudimo rinkoje

Naujų sutarčių įmokos metams augo +17 proc. iki 5,9 mln. eurų (5,1 mln. eurų 2024 m. I pusm.). Remiantis Lietuvos banko duomenimis, pagal šį rodiklį „Allianz Lietuva“ užimama rinkos dalis siekė 24 proc. Visos pasirašytos gyvybės draudimo įmokos augo taip pat solidžiai, +9 proc. bei viršijo 36 mln. eurų (33,1 mln. eurų 2024 m. I pusm.). Pirmąjį 2025 pusmetį +13,3 proc. augo ir įmokos į pensijų fondus iki 114 mln. eurų (100 mln. eurų per tą patį laikotarpį 2024 m.).
Taip pat +13 proc. augo ir mūsų gyvybės draudimo bei pensijų klientų turtas, iki 1,7 mlrd. eurų (1,5 mlrd. eurų 2024 m. I pusm.).
„Visuomenė vis geriau supranta finansinių saugiklių naudą, prasmę kaupti pensijai papildomai ir renkasi mūsų įmonę savo ilgalaikiu finansiniu partneriu. Tai patvirtina ir didžiausia rinkoje mūsų visų naujai pasirašytų gyvybės draudimo sutarčių įmokų suma. Lietuvoje rūpinamės beveik 300 tūkst. gyvybės draudimo ir pensijų klientų sutarčių, o klientų lojalumas ir pasitikėjimas mums yra svarbiausias variklis siekiant jiems geriausių rezultatų ir planuojant labiau finansiškai užtikrintą ateitį bei oresnę pensiją“, – sako „Allianz Lietuva“ generalinė direktorė Asta Grabinskė.
Augant verslo apimtims, augo ir įmonės veiklos rezultatas. „Allianz Lietuva“ pelnas per pirmąjį šių metų pusmetį prieš apmokestinimą paūgėjo +10 proc. iki 8 mln. eurų (7,2 mln. eurų 2024 m. I pusm.).
Nelaimės atveju išmokėjo daugiausia
Per šešis šių metų mėnesius „Allianz Lietuva“ gyvybės draudimo klientams, patyrusiems netektis, traumas, ligas išmokėjo 2,9 mln. eurų, tai yra +14 proc. daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį. Ištikus sudėtingoms gyvenimo situacijoms, įmonė gyvybės draudimo klientams išmokėjo daugiausiai gyvybės draudimo rinkoje ir užėmė 22 proc. rinkos dalies.
Nuo veiklos pradžios gyvybės išmokos gyvybės draudimo klientams minėtais atvejais siekia 66,8 mln. eurų. II pakopos pensijų fondų klientams nuo veiklos pradžios „Allianz Lietuva“ jau yra išmokėjusi daugiau nei 95 mln. eurų.