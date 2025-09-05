Vienai „Utenos trikotažo“ valdomų įmonių iškelta bankroto byla

Įmonės veikla buvo sustabdyta dar šių metų liepos mėnesį, o Šiaulių teismo sprendimas priimtas rugsėjo 4 dieną. Paskirtas nemokumo administratorius Juozas Valaitis.
Kaip aiškinta, iki nutarties įsiteisėjimo skubiai areštuojamas bendrovės ilgalaikis turtas, nekilnojamasis turtas ir turtinės teisės.
Jau anksčiau įmonė skelbė, kad „Utenos trikotažo“ grupės valdoma siuvimo paslaugų įmonė „Šatrija“ nuo liepos 21 d. stabdo veiklą, buvo rašoma pranešime žiniasklaidai.
Dėl to birželio 20 d. sprendimą priėmė „Šatrijos“ valdyba. Kaip teigiama, šis procesas įtakos „Utenos trikotažo“ veiklai ir restruktūrizavimo procesui neturės. Įmonėje dirbo 120 darbuotojų.
„Sprendimas buvo labai sudėtingas, tačiau būtinas atsižvelgiant į rinkos tendencijas. Šiuo metu mums svarbiausia – užtikrinti, kad kiekvienas „Šatrijos“ darbuotojas gautų visas jam priklausančias kompensacijas.
„Utenos trikotažo“ veiklai, o taip pat ir restruktūrizavimo planui, šis procesas įtakos neturės. Įmonių veiklos nėra tarpusavyje susijusios – „Šatrija“ teikia tik siuvimo paslaugą išorės klientams, tuo metu „Utenos trikotažas“ teikia platesnio spektro paslaugas“, – tada sakė „Šatrijos“ valdybos pirmininkas Vytautas Vaškys.