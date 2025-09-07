Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Žvalgyba: biudžeto deficitui padengti Baltarusijos valdžia planuoja naujus mokesčius ir migrantų importą

2025 m. rugsėjo 7 d. 17:55
Ukrinform-ELTA
Baltarusijos valdžia, susidurianti su darbo jėgos trūkumu ir didėjančiu biudžeto deficitu, planuoja didinti mokesčius ir dideliu mastu pritraukti darbo migrantus arba mažinti socialines išlaidas, pranešė Ukrainos užsienio žvalgybos tarnyba.
Žvalgybos duomenimis, prezidentu pasiskelbusio Aliaksandro Lukašenkos režimas patiria dvigubą spaudimą – darbo jėgos trūkumą ir didėjantį biudžeto deficitą, keliantį pavojų Baltarusijos pensijų sistemai.
„Valdžia svarsto tris pagrindinius problemos sprendimo scenarijus: didinti mokesčius ir rinkliavas, dideliu mastu verbuoti migrantus arba mažinti socialines išlaidas.
Jei deficitas taps kritinis ir nepakaks lėšų net pensijoms mokėti, pirmas žingsnis bus naujos mokesčių iniciatyvos“, – sakoma pranešime.
Padėtį blogina demografinės tendencijos: sensta gyventojai, mažėja gimstamumas, o darbo jėgos ištekliai nėra papildomi.
Darbo jėgos nutekėjimą dar labiau paaštrino emigracijos banga po 2020 m. represijų, kai iš šalies išvyko dešimtys tūkstančių kvalifikuotų specialistų – nuo ​​gydytojų iki inžinierių. Didžiausias trūkumas jaučiamas darbininkų ir techninių profesijų atstovų.
„Lukašenka mėgina kompensuoti darbo jėgos trūkumą sutikdamas įsivežti migrantus iš Azijos šalių. Pagal Minsko planus, į šalį bus įsivežta šimtai tūkstančių darbuotojų iš užsienio“, – pranešė žvalgyba.
Taip pat pranešta apie Baltarusijos valdžios planus konfiskuoti dalį bankų institucijų pelno lėtėjančiai ekonomikai finansuoti.
