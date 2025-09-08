Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
VerslasRinkos pulsas

Elektros pastarąją savaitę daugiausiai pagamino saulės elektrinės

2025 m. rugsėjo 8 d. 15:40
Dėl vyravusių saulėtų orų pastarąją savaitę daugiausia elektros pagamino saulės elektrinės. Tuo metu elektros kaina išliko stabili – kaip ir prieš savaitę ji siekė106 eurus už megavatvalandę, pirmadienį pranešė „Litgrid“.
Daugiau nuotraukų (1)
„Pirmąją rudens savaitę didesnių pokyčių rinkoje nebuvo. Toliau remontuojama Estijos–Suomijos elektros jungtis ir nedidelė vėjo jėgainių gamyba lėmė panašias kainas, kaip ir prieš savaitę. Tiesa, praėjusią savaitę fiksavome mažiausią hidroelektrinių gamybą šiemet – vos 7 GWh, perpus mažiau nei įprasta. Taip nutiko dėl remonto darbų Kauno hidroelektrinėje“, – pranešime sakė „Litgrid“ Strategijos departamento vadovas Paulius Kozlovas.
„Litgrid“ duomenimis, elektros suvartojimas Lietuvoje praėjusią savaitę augo 1 proc., o vietos elektrinės šalyje užtikrino 64 proc. elektros energijos suvartojimo. Bendrai Lietuvoje praėjusią savaitę buvo pagaminta 131 GWh elektros energijos – 16 proc. mažiau nei prieš savaitę.
Praėjusią savaitę saulės jėgainės gamino 37 proc. Lietuvoje pagamintos elektros energijos, šiluminės elektrinės – 32 proc., vėjo elektrinės – 21 proc., hidroelektrinės – 6 proc., o kitos elektrinės – 4 procentų.
Pagal importo ir (ar) eksporto santykį, 41 proc. šalies elektros energijos poreikio buvo importuoti. Bendras importo kiekis augo 8 proc. Diferencijuojant šalies importą, 80 proc. iš Skandinavijos per „NordBalt“ jungtį, 13 proc. iš Lenkijos, o likę 8 proc. iš Latvijos.
Praėjusią savaitę eksporto srautai iš Lietuvos mažėjo 45 proc. – 65 proc. eksporto iš Lietuvos buvo nukreipti į Latviją, 24 proc. į Lenkiją, o likę 11 proc. į Skandinaviją.
saulės elektrinėelektros energijaLitgrid

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.