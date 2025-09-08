Rekordinė investuotojų vasara: finansiškai saugūs – drąsesni, kitiems padeda paskatinimas

„Matome, kad daugiausia investuoti pradeda 35–55 metų žmonės, kurie jau yra finansiškai išprusę: jie turi kaupiamuosius ar terminuotus indėlius, kaupia pensijai papildomai. Reguliarus investavimas jiems tampa natūraliu kitu žingsniu rūpinantis savo finansine sveikata. Tuo tarpu jaunesniems investuotojams dažnai reikia paskatinimo – jiems lengviau pradėti naudojant nesudėtingus skaitmeninius įrankius“, – sako Kristina Ruseckienė, SEB banko Taupymo, investavimo ir pensijų paslaugų vadovė.
Jauniausi pradeda nuo pirmos algos
Naujausių SEB banko duomenų analizė atskleidė, kad tarp jaunimo (18–25 m.) išsiskiria 18-mečiai – jie sudaro beveik 30 proc. naujų investuotojų šioje amžiaus grupėje. Tai leidžia manyti, kad investavimas pamažu tampa natūraliu įpročiu, apie kurį kalbama ir šeimose.
„Kuo anksčiau pradedama investuoti, kad ir nedidelėmis sumomis, tuo greičiau pajuntamas sudėtinių palūkanų efektas. Tai svarbi žinutė jaunajai kartai – pradėti galima simboliškai, tačiau rezultatas priklauso nuo reguliarumo, disciplinos ir laiko“, – pabrėžia K. Ruseckienė.
Moterys žada pasivyti vyrus
Nors šiuo metu vyrai sudaro apie 65 proc. visų investuojančių klientų, anksčiau šiemet atliktas SEB tyrimas* rodo, kad artimiausiu metu ketinančių pradėti investuoti yra daugiau moterų nei vyrų. Tai leidžia tikėtis esminio lūžio.
„Matome, kad investicijų roboto paslauga ypatingai patraukli moterims – net 45 proc. naujų klientų yra moterys. Tai reiškia, kad inovatyvūs įrankiai padeda joms labiau pasitikėti savimi finansų srityje ir drąsiau žengti pirmuosius žingsnius“, – sako banko atstovė.
Santaupos – vis dažniau į indėlius ir investicijas
Antrąjį ketvirtį klientų, pradėjusių reguliariai investuoti su SEB investicijų robotu ar mikro investavimo paslauga, skaičius buvo beveik dvigubai didesnis nei pernai. Taip pat šiemet ypač išpopuliarėjo kaupiamieji indėliai – gyventojų lėšos juose nuo metų pradžios išaugo daugiau kaip 20 proc., o palyginti su 2024 m. tuo pačiu laikotarpiu – net 42 procentų. Vis daugiau klientų įsitikina, kad kaupiamasis indėlis yra lanksti ir patogi priemonė, leidžianti ne tik kaupti, bet ir prireikus laisvai disponuoti pinigais.
„Beveik pusė investuoti pradedančių klientų savo pagrindiniu tikslu įvardijo turto sukaupimą. Tai aiškiai rodo, kad vis daugiau žmonių investavimą mato kaip ilgalaikį būdą siekti finansinės laisvės, o ne kaip greito uždarbio priemonę“, – apibendrina K. Ruseckienė.
*Tyrimą šių metų balandį SEB banko užsakymu apklausą trijose Baltijos šalyse atliko tyrimų bendrovė „Norstat“. Buvo apklausta 1 000 Lietuvos gyventojų, 1 004 Latvijos gyventojai ir 1 000 Estijos gyventojų nuo 18 iki 74 metų.