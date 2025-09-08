Rugpjūtį metinė infliacija sudarė 4 proc.

2025 m. rugpjūtį vartojimo prekių kainos sumažėjo 0,3 proc., paslaugų kainos beveik nepasikeitė. Agentūra skelbia, kad daugiausia įtakos tam turėjo daržovių, degalų, degalų ir tepalų, trumpalaikio naudojimo namų ūkio prekių, avalynės, kitų asmens priežiūros prietaisų, reikmenų ir priemonių kainų sumažėjimas bei šilumos energijos, kavos, arbatos ir kakavos, duonos ir grūdų produktų, mėsos ir jos produktų kainų padidėjimas.
Valstybės ir savivaldybių institucijų administruojamos vartojimo prekių ir paslaugų kainos padidėjo 0,5 proc., rinkos kainos sumažėjo 0,3 proc.
2025 m. rugpjūtį, palyginti su liepa, transporto prekių ir paslaugų kainos sumažėjo 0,7 proc. Pokytį lėmė suskystintų automobilinių dujų (3 proc.), benzino (1,2 proc.), dyzelinių degalų (1,1 proc.) kainų sumažėjimas bei keleivių vežimo geležinkeliu (4,5 proc.) kainų padidėjimas.
Būsto apstatymo, namų apyvokos įrangos ir kasdienės būsto priežiūros prekių ir paslaugų kainos sumažėjo 1,4 proc. Daugiausia sumažėjo namų ūkio valymo ir priežiūros priemonių (4,1 proc.), patalynės (4 proc.), neelektrinių virtuvės rykų (2,9 proc.) kainos, bet padidėjo valymo įrangos (1,8 proc.), namų ir sodo pagrindinių variklinių įrankių ir įrangos (1,6 proc.) kainos.
Dėl sezoninių nuolaidų drabužių ir avalynės kainos sumažėjo 1,2 proc. Avalynė atpigo 3,5 proc., drabužiai –0,3 proc.
Būsto, vandens, elektros, dujų ir kito kuro grupės prekių ir paslaugų kainos padidėjo 0,4 proc. Daugiausia padidėjo šilumos energijos (2,9 proc.) kainos, bet sumažėjo skystojo kuro (2 proc.), gaminių ir medžiagų būsto priežiūrai ir remontui (1,1 proc.) kainos.
Maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų kainos beveik nepasikeitė. Labiausiai pabrango šokoladas ir desertai kakavos pagrindu, kava, šviežios ir atšaldytos jūros gėrybės, kūdikių maistas, bet atpigo traškučiai, makaronai, padažai ir uždarai, saldumynai.
Taip pat kito kai kurių šviežių daržovių ir vaisių kainos: daugiausia sumažėjo bulvių, mangų, svogūnų, baltagūžių kopūstų, šilauogių, bet padidėjo kininių kopūstų, gūžinių salotų, apelsinų, brokolių, obuolių kainos.
Metinei infliacijai daugiausia įtakos turėjo pieno ir jo produktų, sūrio ir kiaušinių, restoranų, kavinių ir panašių įstaigų viešojo maitinimo paslaugų, alaus, tabako gaminių, asmeninių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugų, spirituotų gėrimų, mėsos ir jos produktų, duonos ir grūdų produktų, kavos, arbatos ir kakavos, farmacijos gaminių kainų padidėjimas bei elektros energijos, automobilių, degalų ir tepalų kainų sumažėjimas.
Vartojimo prekių kainos per metus padidėjo 3 proc., paslaugų kainos – 6,1 proc.
Valstybės ir savivaldybių institucijų administruojamos kainos per metus padidėjo 2,3 proc., rinkos kainos – 4,3 proc.
metinė infliacijaprekių kainospaslaugų kainos
