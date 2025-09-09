„Iki“ inovacijas kuria komanda – darbuotojams originalios idėjos kyla norint palengvinti savo ir pirkėjų kasdienybę

„Mažmeninės prekybos sritis yra ne tik be galo imli inovacijoms, bet čia diegti naujoves paprasčiausiai būtina. Šioje srityje pelningumas yra palyginti mažas, todėl konkurencinis pranašumas atsiranda veikiant efektyviau ir kuriant daugiau patogumo tiek klientams, tiek darbuotojams. Visuomet klausiu komandos – „Tai kas toliau?“. Kiekvienas postūmis žengti į priekį mums leidžia ieškoti sprendimų inovacijose, bendradarbiauti su startuoliais, komandoje ieškoti sprendimo. Iš požiūrio gimsta ir inovacijos, kurių variklis ir širdis – juos nuolat siūlantys ir įgyvendinantys darbuotojai“, – sako N.Kvietkauskaitė.
Darbuotojų idėjos – pagrindas daugumai „Iki“ projektų
Nuo Europą nustebinusių autonominių automobilių – iki dirbtinio intelekto pagalba darbo grafikus planuojančios programos. „Iki“ nuolat ieško šiuolaikiškų priemonių, ir daug inovacijų gimsta parduotuvių salėse, logistikos centre, darbuotojų kasdienėje veikloje. Būtent ten, kur patiriami realūs iššūkiai, ir atsiranda sprendimai.
„Didžiąją įmonės projektų krepšelio dalį ir sudaro projektai, pasiūlyti pačių darbuotojų. Idėjos kyla pastebint, kur galime veikti geriau, tvariau, ką inovatyvaus galime pasiūlyti klientams. „Iki“ garsėja vieninga kaip kumštis komanda, o tai atsispindi ir kalbant apie pažangą – projektai siūlomi ne tik sau, prisiimant atsakomybę už jų įgyvendinimą, bet ir kitiems departamentams, pastebėjus galimybę patobulinimui“, – pažymi N.Kvietkauskaitė.
Kai kas nėra matoma pirkėjams – pavyzdžiui, „Iki“ administracijoje naudojami popieriaus naudojimą mažinantys ir efektyvumą didinantys sprendimai, tokie kaip specialūs darbuotojų laiką taupantys robotukai. Be to, daug popierinių dokumentų „Iki“ perkėlusi į dokumentų valdymo sistemą, skaitmenizavo jų pasirašymą ir tvirtinimą. Taip atsisakoma perteklinio spausdinimo, sutaupoma daug popieriaus ir išsaugoma bent po vieną medį kiekvieną mėnesį.
Kai kas lengvina tiek darbuotojų, tiek pirkėjų kasdienybę – „Iki“ visas popierines kainų etiketes pakeitė elektroninėms. „Iki“ paskaičiavo, kad salės darbuotojai vienoje parduotuvėje popierinių etikečių keitimui skiria vidutiniškai 145 val. per mėnesį. Visose „Iki“ tinklo parduotuvėse anksčiau reikėdavo spausdinti ir keisti apie 7 mln. etikečių, tad nuspręsta šį procesą modernizuoti. Darbuotojams dabar nebereikia gaišti laiko jų keitimui, o drauge iki minimumo sumažinama žmogiškos klaidos ir kainų neatitikimo rizika.
Neseniai „Iki“ jau antroje parduotuvėje testavo pirkėjo amžių su dirbtinio intelekto pagalba atpažįstančias savitarnos kasas. Papildoma testavimo vieta įrengta pačiai projekto komandai keliant kartelę – norint išbandyti technologiją, įsitikinti jos tikslumu ir galimybe atliepti poreikius bei ateityje amžių tvirtinti greičiau. Skaičiuojama, kad tai leistų darbuotojų intervencijų skaičių sumažinti 40 proc.
Ypatingo darbuotojų dėmesio sulaukia įtraukties bei tvarumo sritys, atskirties mažinimas. „Iki“ siekia būti arčiau klientų, arčiau bendruomenių, todėl tai skaitina ne tik įmonės viduje, bet ir parduotuvėse.
Siekiant mažinti maisto švaistymą ir didinti maisto prieinamumą, „Iki“ pirmasis pirkėjams su didelėmis nuolaidomis pasiūlė kokybiškų ir vartojimui dar visiškai tinkančių produktų su neseniai pasibaigusia „geriausia iki“ data. Tokių produktų pirkėjai įsigijo jau per 360 tūkstančių.
Pasiūlius darbuotojams, tinklas pristatė ir „Tylos valandas“. Jos kuria ramesnę ir patogesnę aplinką nematomą negalią turintiems žmonėms – kasdien nuo 20 iki 21 valandos „Iki“ parduotuvėse sumažinamas informacinis triukšmas.
Kultūra, kuri traukia talentus
Laisvė darbe ne tik siūlyti, bet ir įgyvendinti inovacijas – dar vienas stiprus privalumas pritraukiant darbuotojus, sako Monika Milė, prekybos tinklo „Iki“ Žmonių ir kultūros departamento vadovė. Konkretūs pavyzdžiai tampa geriausiu įrodymu, kad „Iki“ – vieta ambicingų tikslų siekimui, čia galima kurti mažmeninės prekybos ateitį.
„Šiandien potencialiam kandidatui yra svarbu prasmingas darbas, sukuriama vertė, tvarumas, socialinė atsakomybė – visa tai galima atrasti dirbant „Iki“ ir būtent turint laisvės veikti. Tikime savo komanda, todėl jai suteikiame įrankius idėjas paversti realybe. O iš inovacijų sėkmės – gimsta ir pasididžiaviams savo darbu“, – pabrėžia M.Milė.
„Iki“ atvirumą naujovėms įvertino ir nešališki ekspertai. Šiemet įmonė jau trečius metus iš eilės pelnė prestižinį „Top Employer 2025 Lietuva“ sertifikatą. Ekspertų itin kruopščiai atliktame geriausio darbdavio tyrime „Iki“ išsiskyrė moderniais žmogiškųjų išteklių sprendimais ir skaitmeninių technologijų pritaikymu, kad komandai darbas būtų dar patogesnis bei stiprintų motyvaciją.
Žmogiškųjų išteklių komanda siekia proveržio siūlydama ne tik techninius sprendimus, bet ir kitokius mąstymo įrankius – pvz., „Iki“ pradėta diegti Stiprybių kultūra. Ši filosofija kviečia sutelkti dėmesį į tai, kas žmonėms sekasi geriausiai, užuot bandžius taisyti jų trūkumus.
„Inovacijomis grįstą kultūrą skatina ir priklausymas „REWE group“ – perimame tiek jų praktikas, tiek tampame jų vėliavnešiais grupėje. Tai leidžia ir patiems augti, ir dalintis savo ekspertize su viena iš prekybos lyderių Europoje“, – priduria „Iki“ Žmonių ir kultūros departamento vadovė.
Idėjos laukiamos iš kiekvieno
Stebėdama didelį pasiūlymų srautą, kad idėjos taptų realybe, „Iki“ sukūrė aiškų procesą. Darbuotojai gali siūlyti sprendimus per jiems skirtos MELP programėlės grįžtamojo ryšio dėžutę – už tai net skiriami taškai, kuriuos vėliau galima išsikeisti elektroninėje parduotuvėje.
Veikia „Iki“ projektų vadovų bendruomenė, kurioje aptariami projektai, švenčiami įgyvendinimai. Yra ir „IKI Talentų“ programa su „hackatono“ finalu, kur komandos sprendžia realius įmonės iššūkius. Per regionų vadovų susitikimus „Iki“ kviečia dalintis gerosiomis praktikomis ir diskutuoti. Be to, „Iki“ kasmet apdovanojimuose įvertina geriausius projektus, iniciatyvas, tvarumo idėjas.
Pasak M.Milės, skatinti siūlyti idėjas dažnai net nereikia. Mat „Iki“ strategija – samdyti aukštos kvalifikacijos specialistus, kurie turi inovatyvumo geną.
„Tikimės iš darbuotojų iniciatyvos, atvirumo naujovėms, atsakomybės jausmo, smalsumo, atsparumo, greičio. Mūsų komanda – tai žmonės, kurie nori ne tik dirbti, bet ir kurti. Kurie nori pasakyti anūkams, kad būtent jie prisidėjo prie to, kas dabar atrodo savaime suprantama. Ir kiekvienas gali tą padaryti – ir dirbantis salėje, ir logistikoje, ir IT. „Iki“ visiems suteikia vienodas galimybes“, – sako M.Milė.
