Anot NKVC, Oro navigacija Vilniaus oro uosto tarnyboms apie 8 val. 33 min. perdavė informaciją apie užfiksuotą skrendantį objektą.
„Dėl saugumo procedūrų suplanuoti skrydžiai šiuo metu Vilniaus oro uoste sustabdyti“, – kiek anksčiau antradienį ryte nurodė NKVC.
Apie 9 val. skrydžiai buvo atnaujinti
Apie 9 val. ryto visi skrydžiai Vilniaus oro uoste vėl buvo atnaujinti. Tai naujienų portalui Lrytas pranešė Lietuvos oro uostų (LTOU) atstovas žiniasklaidai Tadas Vasiliauskas.
„Mūsų vertinimu, įtaka oro uosto operacijoms ir suplanuotiems skrydžių laikams buvo minimali“, – pridūrė T.Vasiliauskas.
Jis teigė, kad situacija palietė keletą atvykstančių ir išvykstančių skrydžių, tačiau negalėjo įvardyti, kuriuos tiksliai.
Kaip matyti Vilniaus oro uosto internetinėje svetainėje, buvo pavėlinti trijų 08.30 val. ar vėliau suplanuotų išvykstamųjų skrydžių laikai – tai skrydžiai į Stokholmą (Švedija), Varšuvą (Lenkija) ir Rygą (Latvija). Tačiau visi šie lėktuvai jau pakilo.
Tuo metu po 08.30 val. suplanuotų atvykstamųjų skrydžių laikai keitėsi itin minimaliai – iš Helsinkio (Suomija) skridęs lėktuvas nusileido tik penkiomis minutėmis vėliau, o lėktuvas iš Milano (Italija) Vilniaus oro uoste nusileido dar ir anksčiau nei planuota.
NKVC: greičiausiai fiksuotas meteorologinis reiškinys
NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas Lrytui patvirtino, kad skrydžiai vėl atnaujinti, o pavojus – atšauktas.
„Dėl šito incidento dar vyksta išsamus tyrimas, bet greičiausiai buvo fiksuotas meteorologinis reiškinys, kas yra gana normalu ir nutinka kartas nuo karto“, – galimą situacijos priežastį įvardijo V.Vitkauskas.
Kaip naujienų agentūrą „Elta“ informavo NKVC, Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos radarais stebėjo neatpažintą objektą, kuris judėjo iš Baltarusijos link Lietuvos. Nurodoma, kad taip pat signalą radaruose trumpai fiksavo ir antžeminę oro gynybą atliekantys vienetai, tačiau be vizualaus objekto kontakto.
Dėl skridusio objekto buvo aktyvuoti ir NATO oro policijos misiją atliekantys naikintuvai.
„Buvo aktyvuoti NATO oro policijos misiją atliekantys naikintuvai su tikslu perimti galimai įskridusį objektą. Nuskridus į pagal radarus numanomą objekto buvimo vietą naikintuvai jokio objekto vizualiai neaptiko, jų turimi radarai taip pat neparodė jokio objekto, užduotis naikintuvams atšaukta“, – informavo NKVC.