Dėmesys regionams, mokslui ir technologijoms: valdžia skirs didesnį finansavimą

„Pakeitimai užtikrina, kad valstybės parama būtų nukreipta į sektorius ir regionus, kurie kuria didžiausią pridėtinę vertę“, – pranešime cituojamas laikinasis ekonomikos ir inovacijų ministras Lukas Savickas.
Anot ministerijos, papildomas finansavimas bus taikomas didelės apimties projektams, kai investicijos siekia daugiau nei 50 mln. eurų arba sukuriama bent 50 naujų darbo vietų, kurių atlyginimai nėra mažesni už vidutinį darbo užmokestį regione.
Taip pat nuo šiol išplėstas tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas, prie jo priskiriant įrangos ar įrenginių, kuriuos įmonės gali pasigaminti savo jėgomis, bei statinių įsigijimo išlaidas.
Pagal naują tvarką paraiškų formose reikės deklaruoti prekybinių ryšių nebuvimą su Rusija, Baltarusija ir okupuotomis teritorijomis.
Ministerija tikisi, kad atnaujinus tvarką bus pritrauktos užsienio investicijos, kurios kurtų kokybiškas darbo vietas, skatintų inovacijas ir prisidėtų prie Lietuvos ekonomikos modernizavimo.