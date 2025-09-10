Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Dėmesys regionams, mokslui ir technologijoms: valdžia skirs didesnį finansavimą

2025 m. rugsėjo 10 d. 10:19
Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM) pakeitė investicijų skatinimo tvarką, pagal kurią numatoma skirti daugiau finansavimo aukštųjų ir švariųjų technologijų bei gyvybės mokslų projektams, taip pat investicijoms už Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos ribų.
„Pakeitimai užtikrina, kad valstybės parama būtų nukreipta į sektorius ir regionus, kurie kuria didžiausią pridėtinę vertę“, – pranešime cituojamas laikinasis ekonomikos ir inovacijų ministras Lukas Savickas.
Anot ministerijos, papildomas finansavimas bus taikomas didelės apimties projektams, kai investicijos siekia daugiau nei 50 mln. eurų arba sukuriama bent 50 naujų darbo vietų, kurių atlyginimai nėra mažesni už vidutinį darbo užmokestį regione.
Taip pat nuo šiol išplėstas tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas, prie jo priskiriant įrangos ar įrenginių, kuriuos įmonės gali pasigaminti savo jėgomis, bei statinių įsigijimo išlaidas. 
Pagal naują tvarką paraiškų formose reikės deklaruoti prekybinių ryšių nebuvimą su Rusija, Baltarusija ir okupuotomis teritorijomis.
Ministerija tikisi, kad atnaujinus tvarką bus pritrauktos užsienio investicijos, kurios kurtų kokybiškas darbo vietas, skatintų inovacijas ir prisidėtų prie Lietuvos ekonomikos modernizavimo.
regionų plėtraEkonomikos ir inovacijų ministerija (EIMIN)finansavimas

