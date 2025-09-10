Įpročius pamiršti sunku: dalis gyventojų vis dar skambina seno formato numeriais

„Pasiruošimas seno prefikso išjungimui užtruko daugiau nei dvejus metus – kruopščiai planavome techninius sprendimus, informavome klientus apie laukiamus pokyčius. Vis dėlto matome, kad dalis žmonių prie naujo numerio formato pereina palaipsniui. „Bitės“ duomenys rodo, kad išjungus prefiksą „8“ kovo mėnesį mūsų klientai skambino ar siuntė žinutes senuoju kodu 689 tūkst. kartų. Rugpjūtį šis skaičius sumažėjo perpus, bet vis dar išlieka gana didelis – daugiau kaip 300 tūkst. skambučių ir pranešimų. Tai sudaro apie 0,2 proc. visų „Bitės“ tinklo skambučių ir SMS per mėnesį“, – pasakoja Arūnas Mickevičius, „Bitė Lietuva“ generalinis direktorius.
Apie numatomą prefikso keitimą Lietuvoje „Bitės“ klientai buvo informuojami savitarnoje, salonuose, trumposiomis žinutėmis, balso pranešimais, taip pat per visuomenės informavimo priemones ir kitais kanalais.
„Nors jau praėjo pusmetis po senojo prefikso išjungimo, klientai vis dar informuojami balso pranešimais, jei bando skambinti su „8“ telefono numerio pradžioje. Informavimas balso pranešimu, kaip numatyta pagal teisės aktus, bus taikomas iki šių metų pabaigos“, – sako skaitmeninių paslaugų bendrovės vadovas A. Mickevičius.
Pasak jo, taip pat informacija apie pasikeitusį prefiksą ir pagalba atsinaujinant telefone išsaugotus kontaktus teikiama „Bitės“ salonuose visoje Lietuvoje: „Tai itin aktualu vyresnio amžiaus žmonėms, kuriems sunkiau pakeisti išsaugotus telefonų numerius su senuoju prefiksu 8 į naują numerio formatą“.
Pasikeisti kontaktų numerius su prefiksu „8“ į naują telefono numerio formatą, prasidedantį „0“ arba „+370“, galima ir programėlėje „Mano Bitė“. Šis funkcionalumas vis dar aktyviai naudojamas.
„Šiemet turime nemažai pasikeitimų – ne tik pasikeitė telefonų numerių prefiksas, bet ir Lietuvoje galutinai išjungiama 3G ryšio technologija. Šis pokytis labiausiai paveiks tuos, kurie naudoja senus telefonus ar senesnes nei 10 metų SIM korteles, kurios nepalaiko nei 4G, nei 5G ryšio. Tokiu atveju išjungus 3G, žmonės galės naudotis tik dar senesniu 2G ryšiu, kuris leidžia tik skambinti ir siųsti SMS. Net ir turint naują telefoną, sena SIM kortelė neleis naudotis visomis naujos kartos ryšio bei mobiliojo interneto paslaugomis“, – perspėja skaitmeninių paslaugų bendrovės „Bitė“ vadovas.
Atsinaujinti SIM kortelę nemokamai galima „Bitės“ salonuose visoje Lietuvoje. Šiuo metu „Bitės“ 3G ryšys jau išjungtas Klaipėdos apskrityje – Klaipėdos mieste ir rajone, Palangoje, Neringoje, Kretingos, Skuodo ir Šilutės rajonų savivaldybėse. Planuojama, kad 3G ryšis „Bitės“ tinkle visoje Lietuvoje bus išjungtas iki gruodžio 1 dienos.