Po gaisro Baltosios Vokės g. stotyje Vilniuje – darbo inspekcijos įspėjimas

VDI taip pat primygtinai rekomenduoja, kol tarša sklinda iš išorės, kiek įmanoma geriau izoliuoti patalpas – užsandarinti langus, duris, kitas angas, taip pat išjungti mechaniniam vėdinimui naudojamo oro paėmimo iš lauko sistemas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 25 straipsnio 2 dalimi, darbdavys organizuoja profesinės rizikos vertinimą ir pagal tai įvertina (nustato) faktinę darbuotojų saugos ir sveikatos būklę įmonėje ir atskirose jos vietose. Akivaizdu, kad po pavojingų cheminių medžiagų išsiskyrimo ir pasklidimo į darbo aplinką, darbuotojų saugos ir sveikatos sąlygos darbo vietose neatitinka darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių norminių teisės aktų reikalavimų, nes rizika tampa nepriimtina. Dėl to turi būti sustabdyti visi darbai ir evakuoti darbuotojai.
Įmonėms, patenkančioms į cheminių veiksnių pasklidimo zoną ir norinčioms atnaujinti savo veiklą, privalu atlikti profesinės rizikos vertinimą bei įsitikinti, kad rizika šių įmonių darbo vietose yra sumažėjusi iki priimtino lygio ir darbai gali būti atnaujinti.
Nors profesinės rizikos vertinimo metu esami ar galimi cheminiai rizikos veiksniai kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ir kokybiškai įvertinami, darbdaviams būtina išsiaiškinti, ar jų darbo patalpose esanti vėdinimo sistema užtikrina Darboviečių įrengimo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 85/233, 11.1 punkto reikalavimų vykdymą – „uždarose patalpose darbovietėse turi būti pakankamai grynas oras, atitinkantis parametrus, nustatytus Lietuvos higienos normoje HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“.
Prieš atnaujinant darbus, būtina įsitikinti, kad į darbo patalpas iš išorinės aplinkos nebepatenka kenksmingos medžiagos. Įsitikinus, kad taršos šaltinis yra pašalintas ir nėra oro užterštumo iš išorės, patalpas būtina gerai išvėdinti atidarius langus, duris. Jeigu įrengta priverstinės (mechaninės) ventiliacinės sistemos, jas taip pat panaudoti vėdinimui. Atlikus patalpų vėdinimą, neturėtų būti jaučiamas cheminių medžiagų kvapas, nes jo buvimas rodo, kad ore vis dar yra cheminių medžiagų.
Galutinį sprendimą dėl darbų atnaujinimo darbdaviams rekomenduojama priimti vadovaujantis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atliktais laboratorinių tyrimų dėl lakiųjų medžiagų oro taršos koncentracijos šioje teritorijoje rezultatais, į kuriuos atsižvelgus sprendžiama, ar aplinka yra pavojinga, ar nepavojinga visuomenei.
„Darbdaviams dabar itin svarbu imtis visų priemonių, kad apsaugotų darbuotojų sveikatą – tiek evakuacijos ir tinkamų asmeninių apsaugos priemonių, tiek patalpų izoliavimo. Tik nuodugniai įsivertinus profesinę riziką ir įsitikinus, kad pavojai pašalinti, galima atnaujinti darbus. Darbdaviams rekomenduojame vadovautis ne tik teisės aktų reikalavimais, bet ir realia situacija darbo aplinkoje“, – sako Saulius Balčiūnas, Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjas-vyriausiasis darbo inspektorius.
VDI taip pat rekomenduoja darbdaviams atkreipti dėmesį į galimus darbuotojų skundus dėl suprastėjusios sveikatos po patirto neigiamo cheminių medžiagų poveikio. Jei yra gaunama tokių skundų, būtina darbuotojus siųsti neeiliniam sveikatos patikrinimui ir įsitikinti, kad jų sveikatos būklė leidžia tęsti darbus.
