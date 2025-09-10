Sukčiai rado naują nišą: pirkėjai raginami saugotis klastočių

„Vinted“ platformoje parduodami ne tik užsienio garsenybių atvirukai su neva originaliais jų autografais. Čia galima įsigyti ir Lietuvos atlikėjų, sportininkų, žinomų žmonių pasirašytų plakatų, plokštelių, marškinėlių ar panašių daiktų. Tiesa, nė prie vieno iš jų nėra autografo originalumą patvirtinančio sertifikato.
Skelbimai – be sertifikatų
Dienraščiui pavyko išsiaiškinti, kad populiarioje naudotų daiktų pardavimo ir mainų platformoje „Vinted“ sukčiai galimai rado naują nišą – čia prekiaujama daiktais su neva originaliais garsenybių parašais.
Apie tokį pasipelnymo būdą „Vakarų ekspresui“ papasakojo vienas klaipėdietis, kuris tikino žinąs, jog jau kurį laiką jaunimas „Vinted“ parduoda suklastotus garsių dainininkų, kuriuos dievina paaugliai, parašus ant plakatų arba atvirukų. Autografai „pakelia“ parduodamo daikto kainą, o „Vinted“ esą tokius „originalus“ leidžia pardavinėti.
Pati platforma pažymi, kad tokių daiktų pardavimai be autografo autentiškumą patvirtinančio sertifikato yra draudžiami, tačiau čia ir šiandien galima rasti atvirukų su, pavyzdžiui, Lady Gagos ar Justino Bieberio parašais, žymių futbolininkų pasirašytų kortelių be autentiškumą patvirtinančių sertifikatų. Kainos svyruoja nuo 20 iki 150 eurų.
„Vinted“ už 45 eurus galima įsigyti ir lietuvių grupės „ba.“ plakatų su visų grupės narių autografais, už 17 eurų – Vilniaus krepšinio komandos marškinėlius su krepšininkų brolių Lavrinovičių ir Tomo Dimšos parašais. Nė viename iš šių skelbimų pardavėjai nepateikia parašų autentiškumo sertifikatų, išeitų – galima daryti prielaidą, kad vartotojas vietoje originalaus savo mėgstamo atlikėjo ar sportininko parašo gali įsigyti paprasčiausią klastotę.
Prekiauti be įrodymų negali
Į dienraščio klausimą, ar galima šioje pardavimų ir mainų platformoje prekiauti daiktais su garsenybių autografais, „Vinted“ atsakė, kad jų katalogo taisyklės numato, jog daiktai su autografais be autentiškumo sertifikato patenka tarp ribojamų prekių.
„Jomis mūsų nariai platformoje prekiauti negali. Mūsų katalogo taisyklės bei jų vykdymas padeda „Vinted„ tapti saugia ir sąžininga vieta pirkti ir parduoti. Jei skelbimas ar nario elgesys pažeidžia šias taisykles, turime keletą procedūrų, leidžiančių imtis atitinkamų veiksmų, įskaitant tokių narių pašalinimą.
Be to, nariai taip pat gali pranešti apie kitus narius, jei mano, kad jie parduoda draudžiamą prekę, arba jei skelbimas pažeidžia mūsų taisykles. Tačiau siekiant nesudaryti sąlygų sukčiams rasti būdų apeiti taisykles, viešai neskelbiame išsamesnės informacijos apie mūsų naudojamus metodus ir priemones“, – komentuoja „Vinted“.
Į klausimą, kas yra parašo autentiškumą patvirtinantis sertifikatas ir kas tokius sertifikatus išduoda, „Vinted“ neatsakė, nes „bendrovė tokių detalių neatskleidžia“.
Ekspertizių neatlieka
Panašu, kad įsigijus suklastotą įžymybės parašą ir įtarus apgaulę, nelabai galėtų padėti ir Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba(VVTAT).
„Tarnyba sulaukia nedaug Lietuvos vartotojų skundų dėl pirkimo „Vinted„ platformoje. Dauguma jų yra susiję su sandoriais tarp dviejų fizinių asmenų. Todėl skundo nagrinėjimas nutraukiamas, nes tokie sandoriai nėra laikomi vartojimo sandoriais“, – komentuoja VVTAT.
„Vinted“ platforma teikia tarpininkavimo paslaugas, kuriomis naudodamiesi fiziniai asmenys gali parduoti arba pirkti prekes. Šios paslaugos yra apibrėžtos bendrovės taisyklėse. Vartotojai gali rinktis, ar naudotis platformos kaip tarpininko paslaugomis. Jeigu vartotojai paslaugomis naudojasi, jie turi sutikti ir su taikomomis taisyklėmis.
„Žinoma, svarbu, kad „Vinted„, kaip paslaugos teikėjas, laikytųsi teisės aktų reikalavimų. Taigi, „Vinted„ taisyklės neturi prieštarauti teisės aktų nuostatoms. Nusikalstamą veiklą (konkrečiu atveju – galimai vykdomą prekybą padirbiniais / klastotėmis) tiria policija.
Svetimu prekių ženklu neteisėtai pažymėtų prekių laikymas ar gabenimas komerciniais tikslais asmeniui užtraukia administracinę atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 125 straipsnį arba baudžiamąją atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 204 straipsnį (svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimas)“, – teigia VVTAT Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyresnioji patarėja Milda Deimantė.
Anot jos, jeigu vartotojas įtaria, kad įsigijo klastotę, tarnyba šį klausimą spręstų bendradarbiaudama su policija, tačiau VVTAT neatlieka ekspertizės dėl prekių klastočių. Siekiant įsitikinti, ar konkretus gaminys nėra klastotė, vartotojai galėtų kreiptis ir pasiteirauti išsamesnės informacijos į konkretaus prekės ženklo gamintoją arba gamintojo atstovą Lietuvoje.
Nesiskundžia
VVTAT nesulaukia daug vartotojų kreipimųsi dėl galimai padirbtų prekių (dažniausiai dėl kosmetikos gaminių, pvz., kvepalų kokybės, drabužių ar avalynės, rečiau dėl elektrotechnikos gaminių). Dažniausiai vartotojai tokias prekes įsigyja socialiniuose tinkluose ar skelbimų portaluose. Turėdama pagrįstų įtarimų, kad prekiaujama klastotėmis, VVTAT kreipiasi į policiją.
„Taip pat primename, kad vartotojas, manantis, kad jo teisės ir teisėti interesai buvo pažeisti, vadovaujantis Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatomis, pirmiausia privalo raštu kreiptis į pardavėją ar paslaugos teikėją ir nurodyti savo reikalavimą.
Verslininkas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą. Tuo atveju, jeigu pardavėjas atsisako tenkinti vartotojo reikalavimą arba nepateikia motyvuoto atsakymo per nustatytą terminą, vartotojas turi teisę kreiptis į VVTAT dėl ginčo sprendimo alternatyvia (ne teismo) tvarka“, – įstatymus aiškina VVTAT.
Skaudžios pasekmės
Ką daryti, jei, pavyzdžiui, vietoje originalaus Justino Bieberio parašo asmuo įsigijo kokios nors Mildos suklastotą autografą?
Į šį klausimą atsako daugiau nei trisdešimt metų intelektinės nuosavybės paslaugas tiek vietinėje, tiek tarptautinėje rinkoje teikiančios bendrovės „Metida“ advokatė Inga Lukauskienė.
„Šios platformos taisyklėse yra punktas, pažymintis, kad „Vinted„ galima prekiauti tik originaliomis prekėmis, taip pat yra įspėjimas dėl autoriaus teises pažeidžiančių skelbimų šalinimo.
Todėl, pavyzdžiui, „Vinted“ šalina skelbimus, jei asmuo įkelia ne savo padarytą parduodamos prekės nuotrauką, o paimtą iš gamintojo ar pirminio prekės pardavėjo svetainės, nes jų negalima naudoti be autoriaus sutikimo.
Tuo tarpu jei pirkėjas įtaria, kad įsigijo klastotę, nors pardavėjas buvo nurodęs, kad prekė yra originali, pirkėjas, gavęs tokią prekę gali stabdyti sandorio vykdymą ir pranešti apie tokią problemą „Vinted“, kuri tokiu atveju sustabdo pardavimo procedūras, pinigai yra įšaldomi, o pardavėjui neįrodžius, kad prekė iš tiesų yra originali, sandoris yra anuliuojamas ir pirkėjui grąžinami pinigai po to, kai jis išsiunčia prekę atgal“, – komentuoja I. Lukauskienė.
Sukčiai neturėtų gyventi ramiai
Anot advokatės, dar vienas svarbus momentas yra tai, kad tokiu pačiu būdu turėtų būti ginamos ir to asmens, kurio parašas buvo suklastotas, teisės. Tačiau jeigu pažeidimas yra ne vienkartinis, tokiu pažeidimu gali susidomėti asmuo, kurio teisės yra pažeidžiamos. Tačiau dėl teisių į parašą pažeidimo, inicijuojant teismines procedūras, gali kreiptis tik tas asmuo, kurio teisės yra pažeistos, arba tas, kuriam yra pavesta ginti to asmens teises.
„Pavyzdžiui, įtarus, kad Lady Gagos parašas buvo suklastotas, atributikos su tokiu parašu pirkėjas gali tik pasinaudoti savo kaip pirkėjo teisių apsauga, kaip minėta aukščiau, tačiau teismine gynyba turėtų užsiimti ji pati arba jos vardu įgalioti tai daryti asmenys, nes tai yra ne tik neturtinių teisių pažeidimas, bet ir padaroma turtinė žala parduodant tokias prekes.
Mūsų praktikoje buvo panašus atvejis, kai JAV pardavimų platformoje „Etsy“ lietuvis pardavinėjo marškinėlius su pasaulyje gerai žinomų grupių pavadinimais, kurie yra įregistruoti kaip prekių ženklai. Jis sulaukė ieškinio, pateikto JAV , kaip vienas iš kelių dešimčių analogišką pažeidimą padariusių atsakovų, tačiau pavyko bylą baigti taikiai, žinoma, nutraukus pažeidimą ir sumokėjus kompensaciją“, – sakė I. Lukauskienė.
Tad, anot jos, „Vinted“ platformoje tokiu būdu sumanę pasipelnyti asmenys neturėtų ramiai gyventi ir džiaugtis suradę nišą pasipelnymui.
„Yra ne vienas atvejis, kai apie tokius pažeidimus sužino žinomų asmenų teisių gynėjai ir tuomet tenka bylinėtis“, – teigia advokatė.