T. Tiškus. Viešas obligacijų platinimas – kodėl ši galimybė svarbi kiekvienam investuotojui?

– Ar sutinkate, kad alternatyvūs finansavimo įrankiai Lietuvos verslo aplinkoje sulaukia vis daugiau dėmesio, o obligacijų rinka – viena sparčiausiai augančių? Kokios priežastys lemia šį augimą?
– Jau kurį laiką matome, kaip kapitalo rinkų vaidmuo Lietuvoje nuosekliai stiprėja. Obligacijų segmentas šiuo požiūriu išsiskiria kaip vienas dinamiškiausių ir perspektyviausių. Šiuos pokyčius lemia keli esminiai veiksniai.
Pirmiausia – verslo branda. Lietuvos įmonės auga, jų projektai tampa vis ambicingesni, o finansavimo poreikiai – didesni. Bankai ne visuomet gali ar nori tokius poreikius užtikrinti, todėl verslas ieško lankstesnių, individualius poreikius atitinkančių, sprendimų. Obligacijos šiuo atveju suteikia galimybę pritraukti didesnes sumas, ilgesniam laikotarpiui ir dažnai palankesnėmis sąlygomis nei siūlo kredito įstaigos.
Antrasis veiksnys – investuotojų aktyvumas ir augantis finansinis raštingumas. Infliacija ir kintanti palūkanų aplinka paskatino tiek fizinius asmenis, tiek įmones ieškoti, kur įdarbinti laisvas lėšas. Vis daugiau žmonių supranta skirtingas investavimo priemones ir aktyviau ieško būdų apsaugoti bei auginti savo kapitalą. Obligacijos siūlo patrauklų rizikos ir grąžos santykį – jos saugesnės už akcijas, bet pelningesnės už indėlius. Būtent šį pranašumą vis dažniau įvertina investuotojai.
– Kaip, jūsų manymu, Lietuvos obligacijų rinka atrodys po penkerių metų? Ar ji gali tapti vienu pagrindinių kapitalo pritraukimo kanalų įmonėms, šalia bankų kreditavimo?
– Neabejoju, jog po penkerių metų obligacijų rinka užims kur kas svarbesnę vietą Lietuvos ekonomikoje nei dabar. Nors bankų kreditavimas išliks reikšmingas, ypač smulkiam ir vidutiniam verslui, tačiau obligacijos taps lygiaverčiu ir strateginiu pasirinkimu didelėms bei augančioms įmonėms.
Tikėtina, kad rinka pasiūlys dar didesnę emitentų įvairovę – nuo nekilnojamojo turto vystytojų iki gamybos, technologijų ar energetikos bendrovių. Plėsis ir pačių instrumentų spektras. Jau dabar rinkoje matome sėkmingai platinamas žaliąsias obligacijas, skirtas finansuoti tvariems projektams. Atsižvelgiant į geopolitinę situaciją, vis aktualesnės tampa ir gynybos obligacijos. Tikiu, kad rinka taps likvidesnė, todėl pritrauks dar daugiau tiek vietos, tiek užsienio investuotojų. Obligacijos taps nebe nišiniu, o įprastu ir gerai atpažįstamu finansavimo įrankiu įmonių portfeliuose.
– Kokių galimybių verslui suteikia obligacijos?
– Obligacijos atveria įmonėms platesnių galimybių. Visų pirma, tai finansavimo šaltinių diversifikacija, leidžianti mažinti priklausomybę nuo vieno ar kelių bankų sprendimų.
Antra, tai lankstumas – įmonė gali pati nusistatyti skolinimosi sąlygas: trukmę, palūkanų normą, išmokėjimo grafiką, taip pritaikydama finansavimą prie savo pinigų srautų ir investicinių planų.
Trečia – reputacija. Viešas obligacijų platinimas didina įmonės žinomumą, o sėkmingai išplatinta emisija tampa stipriu signalu rinkai apie įmonės finansinį stabilumą, skaidrumą ir gerą valdymą.
Galiausiai, obligacijos suteikia galimybę strategiškai augti: finansuoti stambius plėtros projektus, įsigijimus ar refinansuoti esamus įsipareigojimus palankesnėmis sąlygomis.
– Kaip investuotojams reikėtų vertinti rizikos ir grąžos santykį obligacijų rinkoje? Kokius kriterijus svarbiausia įsivertinti prieš priimant sprendimą investuoti?
– Investuotojams visada pabrėžiame, kad didesnė grąža neatsiejama nuo didesnės rizikos. Obligacijų rinkoje šis principas taip pat galioja. Todėl prieš investuojant būtina atlikti „namų darbus“ ir įsivertinti kelis esminius kriterijus:
Emitento patikimumas. Kas yra įmonė, kuri skolinasi pinigus? Kokia jos finansinė būklė (pelnas, skolos, pinigų srautai), veiklos istorija, reputacija ir ateities perspektyvos? Ar įmonės veikla yra tvari?
Palūkanų norma. Tai yra atlygis, kurį gausite už paskolintus pinigus. Reikia palyginti siūlomas palūkanas su rinkos vidurkiu panašios rizikos įmonėms. Svarbu suprasti, kad itin aukštos palūkanos signalizuoja apie didesnę riziką, todėl investuotojas turi būti pasiruošęs ją prisiimti.
Obligacijų užtikrinimas. Ar obligacijos padengtos konkrečiu įmonės turtu (pavyzdžiui, nekilnojamuoju turtu, įranga)? Neužtikrintos obligacijos visuomet rizikingesnės, nes įmonės nemokumo atveju atgauti investicijas gali būti sudėtingiau.
Terminas. Per kiek laiko įmonė įsipareigoja grąžinti pinigus? Ilgesnės trukmės obligacijos paprastai siūlo didesnes palūkanas, tačiau jos yra jautresnės palūkanų normų pokyčiams rinkoje.
– „Kreda“ grupė suteikia instituciniams investuotojams, fiziniams ir juridiniams asmenims galimybę padėti sustiprinti jos kapitalo bazę, plėsti teikiamas paslaugas. Ar toks sprendimas, kuomet platinamos emisijos atviros platesniam ratui, tampa vis dažnesnis rinkoje?
– Taip, tai yra ryškėjanti ir labai sveikintina tendencija. Pats subordinuotųjų obligacijų produktas nėra naujas – bankai jį jau seniai naudoja savo kapitalo bazei stiprinti, tačiau ilgą laiką jis buvo prieinamas tik instituciniams investuotojams. Dabar matome, kad vis daugiau emitentų sąmoningai siekia pritraukti ir mažmeninius investuotojus – fizinius asmenis ir smulkesnes įmones. Šią kryptį skatina ir technologinė pažanga, supaprastėjęs vertybinių popierių įsigijimo procesas ir augantis visuomenės finansinis raštingumas.
Atvirumas platesniam investuotojų ratui ne tik padeda sėkmingai išplatinti emisiją, bet ir kuria lojalių klientų bei partnerių bendruomenę. Daugiau informacijos investuotojams apie „Kreda“ grupės platinamą subordinuotųjų obligacijų emisiją: https://www.kreda.lt/investuotojams/.
– Kaip vertinate „Kreda“ atvejį obligacijų rinkos kontekste – kuo ši emisija išsiskiria iš kitų?
– „Kreda“ pavyzdys aiškiai rodo rinkos demokratizacijos tendenciją ir brandą. Kredito unijų grupė subordinuotųjų obligacijų produktą, anksčiau prieinamą tik stambiems žaidėjams, siūlo ir esamiems bei potencialiems kredito unijų nariams. Tai keičia investavimo rinkoje nusistovėjusius standartus ir parodo pasitikėjimą smulkiaisiais investuotojais.
Svarbu paminėti, kad tai nėra pirmas „Kreda“ grupės žingsnis obligacijų rinkoje – 2023 metais grupė jau sėkmingai išplatino subordinuotųjų obligacijų emisiją. Tai suteikia solidumo ir rodo, kad grupė jau turi patirties kapitalo rinkose bei yra užsitarnavusi investuotojų pasitikėjimą. Pakartotinė emisija rodo ne tik augimo poreikį, bet ir strateginį požiūrį į finansavimą, pasirenkant patikrintą ir sėkmingą instrumentą. Tai yra stiprus signalas rinkai apie „Kreda“ kredito unijų grupės stabilumą, skaidrumą bei ambicingus plėtros planus.
– Ar pastebite augantį smulkiųjų investuotojų susidomėjimą obligacijomis?
– Be abejonės. Smulkiųjų investuotojų aktyvumas pastaruosius kelerius metus yra vienas didžiausių ir labiausiai džiuginančių pokyčių. Vis daugiau žmonių supranta, kad pinigai, tiesiog laikomi banko sąskaitoje, praranda vertę. Todėl jie ieško alternatyvų, domisi, mokosi ir drąsiau priima investicinius sprendimus. Matome, kad obligacijas vis dažniau renkasi tie, kurie anksčiau investavo tik į nekilnojamąjį turtą ar akcijas. Šis augantis susidomėjimas yra labai svarbus visai rinkai, nes didina jos likvidumą, gilumą ir atsparumą. Mūsų pareiga – užtikrinti, kad šie nauji investuotojai gautų visą reikiamą informaciją ir galėtų priimti pagrįstus sprendimus.
– Kokį vaidmenį subordinuotųjų obligacijų platinimo procese atlieka platintojas? Ar jo vaidmuo – tik techninis emisijos platinimas, ar ir platesnis investuotojų švietimas bei rinkos formavimas?
– Mūsų, kaip platintojo, vaidmuo yra gerokai platesnis nei vien techninis vertybinių popierių paskirstymas. Mes save matome kaip jungtį tarp emitento ir investuotojo.
Pirmiausia, mes padedame įmonei pasiruošti emisijai: struktūruojame sandorį, nustatome optimalias sąlygas, rengiame dokumentus ir konsultuojame teisiniais bei reguliaciniais klausimais. Antra, atliekame rinkos analizę ir padedame pasiekti tikslinę investuotojų auditoriją. Trečia, itin svarbi mūsų funkcija – investuotojų švietimas.
Organizuojame susitikimus, vebinarus, rengiame informacinę medžiagą, kurioje aiškiai paaiškiname tiek galimybes, tiek rizikas. Mūsų tikslas – ne tik sėkmingai išplatinti emisiją, bet ir auginti brandžią, informuotą investuotojų bendruomenę. Taip mes prisidedame prie visos kapitalo rinkos ekosistemos formavimo ir stiprinimo.
Svarbiausia informacija investuotojams
„Kreda“ grupę vienijanti Jungtinė centrinė kredito unija 2025 m. rugsėjo 2 d. pradėjo platinti subordinuotųjų obligacijų emisiją. Planuojama išplatinti 3 mln. eurų vertės aštuonerių metų trukmės obligacijų su 8 proc. metinėmis palūkanomis.
Emisija išleidžiama grupei siekiant išplėsti paskolų portfelį, ypač – mažų ir vidutinių įmonių bei žemės ūkio segmentuose. Viešas obligacijų siūlymas vykdomas tik Lietuvoje.
Vienos obligacijos nominali vertė – 1 000 eurų. Palūkanų norma – 8 proc. metinių palūkanų, kurios bus mokamos 2 kartus per metus.
Obligacijos bus platinamos iki 2025 m. rugsėjo 26 d. Platintojas – finansų maklerio įmonė „Uniqum Capital“.
Pasiūlymas skirtas „Kreda“ kredito unijų grupės nariams – fiziniams asmenims, taip pat visų rūšių ir visų teisinių formų juridiniams asmenims, net jei jie nėra asocijuoti unijų nariai. „Kreda“ obligacijas išpirks iki 2033 m. rugsėjo 30 d.
Obligacijų platintojas – „Uniqum Capital“:
tel. +370 655 10 883;
el. paštas info@uniqumcapital.lt
Daugiau informacijos: https://www.uniqumcapital.lt/kreda-obligacijos1
Daugiau apie „Kreda“ grupę
„Kreda“ grupės turtas 2025 m. birželio 30 d. duomenimis sudarė 645,1 mln. eurų. Visoje kredito unijų rinkoje grupės aktyvai sudaro 35 proc. (2025 m. kovo 31 d. duomenimis). Per pirmąjį 2025 m. pusmetį „Kreda“ grupė uždirbo 2,3 mln. eurų pelno (ROA – 0,8 proc.), o 2025–2029 metais planuojamas tvarus augimas plečiant teikiamų paslaugų spektrą bei pritraukiant naujų kredito unijų narių, kartu didinant užimamą kredito unijų rinkos dalį. Vidutinį metinį aktyvų pelningumą ketinama didinti iki ne mažiau kaip 1 proc.
Kredito unijų grupė „Kreda“ pirmąją obligacijų emisiją platino 2022 metais – tuomet pritraukė 1,031 mln. eurų antrojo lygio kapitalo. Antruoju bendros 3 mln. eurų subordinuotųjų obligacijų emisijos platinimo etapu 2023 metais sėkmingai išplatino dar 1,969 mln. eurų vertės obligacijų emisiją. Už šias obligacijas iki šiol išmokėta 657 tūkst. eurų palūkanų.
Jei turite klausimų ar reikalinga papildoma informacija, galite tiesiogiai kreiptis į Jungtinę centrinę kredito uniją:
tel. +370 612 33 366;
el.p. info@kreda.lt
Daugiau informacijos investuotojai gali rasti: https://www.kreda.lt/investuotojams/.
