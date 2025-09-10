Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Vilniuje parduodamas restoranas „La Pasta makaronų namai“

2025 m. rugsėjo 10 d. 09:46
Parduodamas beveik dešimtmetį Vilniuje, Ogmios mieste veikęs itališkos virtuvės restoranas „La Pasta makaronų namai“, praneša „Verslo žinios“.
Nurodoma, kad restoranas parduodamas už 55 tūkst. eurų.
Pats prekių ženklas įkurtas 2014 m., kai pirmieji makaronų namai veiklą pradėjo Klaipėdoje, restoraną Vilniuje valdo bendrovė „Žalias kotas“.
Anot portalo, bendrovė „Žalias kotas“ 2020–2023 m. laikotarpiu dirbo pelningai, praėjusių metų nuostolis sudarė 5,7 tūkst. eurų, bendrovės pajamos siekė beveik 300 tūkst. eurų.
5 darbuotojus turinti įmonė rugsėjo 3 d. turėjo 2,6 eurų skolą „Sodrai“ ir 11,65 eurų skolą Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI).
