Žaliosios energijos plėtra Telšių rajone: susijungs 4 vėjo ir saulės elektrinių parkai

„Sėkmingai įjungta Pielių skirstykla bus vienas svarbiausių atsinaujinančios energetikos taškų Baltijos šalyse – prie jos bus prijungiami beveik 1 GW galios elektros energijos gamybos pajėgumai. Prie skirstyklos bus prijungti 4 saulės ir vėjo elektrinių bei energijos kaupiklių parkai, kuriuose iš viso bus daugiau nei 400 MW leistinos generuoti galios vėjo energijos elektrinių, virš 510 MW saulės energijos elektrinių ir apie 40 MW energijos kaupimo įrenginių. Planuojama, kad pagaminta elektros energija per šią skirstyklą bus pradėta perduoti dar šiais metais“, – teigia „Litgrid“ Strateginės infrastruktūros departamento vadovas Karolis Sabaliauskas.
„Skirstyklos statybą organizuoja Latvijos energetikos grupė „Latvenergo“, vystanti prie jos prijungiamą 124 MW galios vėjo elektrinių parką. Vėjo energijos elektrinių parkas elektros energiją pradės gaminti jau kitų metų pradžioje, o metinė generacija, planuojama, sieks 420 GWh. Skirstyklos projekto vertė – 11 mln. Eur. Tikimės, kad ši investicija prisidės prie daugelio ateities atsinaujinančios energijos projektų Telšių rajone, siekiant užtikrinti Baltijos šalių energetinę nepriklausomybę,“ – teigia Janis Urtans, bendrovės „Telšių vėjo parkas“ direktorius.
Projekto metu buvo pastatyta nauja 330 kV Pielių skirstykla, atlikti 23,4 km ilgio 330 kV elektros perdavimo linijos Jelgava–Šiauliai atšakos į Telšius rekonstrukcijos darbai.
Lietuvoje veikiančių saulės ir vėjo energijos elektrinių leistina generuoti galia, sudėjus perdavimo ir skirstymo tinklus, siekia daugiau nei 4,6 GW ir sudaro daugiau nei pusę viso šalies elektros gamybos pajėgumo. Iš viso Lietuvoje šiuo metu instaliuota 2092 MW galios vėjo energijos elektrinių.
Per pirmuosius septynis 2025 metų mėnesius Lietuvoje veikiančių atsinaujinančių energijos išteklių elektrinių gamyba sudarė 69 proc. visos šalyje pagamintos elektros energijos.
Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje numatoma, kad iki 2030 m. vartojimo ir eksporto galimybių augimas sudarys sąlygas prie Lietuvos elektros perdavimo tinklo prijungti apie 10 GW atsinaujinančių energijos išteklių gamybos pajėgumų. Tuomet visas Lietuvos elektros poreikis bus užtikrinamas AEI elektrinių gamybos dėka.
Litgridelektros perdavimaselektros perdavimo operatorius
Rodyti daugiau žymių