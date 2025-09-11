„Pigu.lt“ atskleidė: šie telefonų priedai Lietuvoje perkami dažniausiai

„Sėkmingą prekybą išmaniųjų telefonų priedais fiksavome ištisus metus, tačiau keli mėnesiai išsiskyrė ypatingu lankytojų dėmesiu šioms prekėms. Išaugusią paklausą stebėjome sausio, gegužės ir rugpjūčio mėnesiais“, – sako „Pigu.lt“ komunikacijos vadovas Nerijus Mikalajūnas.
Perkamiausių priedų – belaidžių ausinių – trejetuke rikiavosi „Apple AirPods Pro“, „Xiaomi Redmi Buds 6 Play“ ir „Apple AirPods 4“ gaminiai. Vidutiniškai ausinėms įsigyti pirkėjai išleido 56 eurus – mažiausiai tarp Baltijos šalių. Latviai šiems produktams skyrė 63 eurus, pirkėjai Estijoje – 75 eurus.
Ausinės tapo ne tik paklausiausiais, bet ir brangiausiais telefonų priedais, kurių Lietuvoje įsigijo pirkėjai. E. prekybos centro lankytojai „Sony MDR-Z1R“ ausinėms išleido 1439 eurus.
Atsarginiai maitinimo šaltiniai (power bank) taip pat buvo populiarus pirkėjų pasirinkimas. Didžiausia paklausa pasižymėjo „Xiaomi Redmi“ ir skirtingi prekės ženklo „Joyroom“ modeliai. Atsarginiams maitinimo šaltiniams pirkėjai vidutiniškai išleido 26 eurus.
Paklausios išliko ir asmenukių lazdos, aktyviausia prekyba jomis šiemet vyko gegužės ir birželio mėnesiais. Vidutinė kaina, kurią už asmenukių lazdą mokėjo pirkėjai, sudarė 20 eurų.
„Pigu.lt“ priklauso didžiausiai Baltijos šalyse e. prekybos bendrovei „PHH Group“. Ji buvo suformuota „Pigu.lt“ susijungus su Suomijos prekybos kompanija „Hobby Hall“. „PHH Group“ valdo e. parduotuvių platformas Suomijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Grupės valdomoje Marketplace ekosistemoje (e. prekyvietėse) prekiauja daugiau nei 4 000 pardavėjų. Sesijų skaičius per metus siekia apie 150 milijonų.
