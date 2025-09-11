K. Vaitiekūnas apie valdančiųjų planus apmokestinti bankus: toks mokestis jau egzistuoja

„Ten (Vyriausybės programoje – ELTA) neparašyta, kad tai naujas mokestis. Ten parašyta, kad bus taikomas mokestis nuo įsipareigojimų, o toks mokestis jau yra taikomas“, – „Žinių radijui“ ketvirtadienį kalbėjo K. Vaitiekūnas.
„Su koalicijos partneriais iki šiol dar nesu apie tai kalbėjęs ir nežinau koks jų matymas, bet toks mokestis jau dabar yra, o programoje apie naujus mokesčius nekalbama – atvirkščiai, ten įrašyta, kad naujų mokesčių neįvesime. Įdomu, koks partnerių matymas – gal jie nori sustiprinti indėlių draudimo įmoką, kuri mokama nuo indėlių sumos“, – svarstė paskirtasis finansų ministras.
Kaip teigia politikas, Vyriausybė yra įsipareigojusi stiprinti bankus ir kapitalo rinkas, todėl ir visi Ministrų kabineto priimami sprendimai turėtų turėti tą patį tikslą.
„Bet kokiu atveju, Vyriausybės programoje iš to, kas parašyta apie kapitalo rinkas ir bankus, yra tik tų rinkų stiprinimas, konkurencingumas ir geresnis finansavimo užtikrinimas. Visi tie punktai turėtų susivesti ir vesti viena kryptimi. Šis aptariamas mokestis taip pat turėtų veikti į tą pačią pusę“, – tikina K. Vaitiekūnas.
Finansinio stabilumo mokesčiu naujoji Vyriausybė ketina pakeisti krašto apsaugai skirtą komercinių bankų solidarumo mokestį, kurį Seimas įvedė 2023-ųjų gegužę, o pernai vasarą jį pratęsė vieneriems metams.
Tiesa, solidarumo mokesčio naujoji Vyriausybė žada atsisakyti ir savo programoje numato jo pakaitalą, kuris būtų skaičiuojamas nuo įsipareigojimų, tačiau neįvardijama, kas konkrečiai juo būtų apmokestinama ir nuo kokių įsipareigojimų.
20-osios Vyriausybės programoje taip pat numatyta didinti nacionalinio plėtros banko ILTE įstatinį kapitalą, plėsti finansų įstaigos veiklą ir didinti jos investicijas į Lietuvos ekonomikos augimui svarbias sritis.